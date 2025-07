A todos los beneficiarios de pensiones no contributivas que se hayan ausentado del territorio nacional por un periodo superior al 90 días corridos se les supenderán las mismas

Esto puede revertirse, demostrando fehacientemente que los titulares de las pensiones se encuentran nuevamente residiendo en el país-

Desde la -Dirección de Discapacidad- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó que, el Gobierno Nacional a través de la ANSES, dejará de pagar algunas Pensiones No Contributivas (PNC) en julio 2025, a todos aquellos beneficiarios, que no hayan cumplido con una serie de recaudos, entre ellos, el establecido mediante la Resolución Nº 918/24 publicada en el B.O., en relación al “requisito de residencia, para aquellos que se hayan ausentado del territorio nacional por un periodo superior al de 90 días corridos, los cuales serán pasibles de que el beneficio se le suspenda”. Para verificar el cumplimiento del requisito de residencia, la resolución explica que se utilizará la “información obrante en las distintas bases de datos de la Anses y aquella remitida por la Dirección de Migraciones”, en el marco de los convenios vigentes entre ambos organismos. En este punto, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que es necesario aclarar que la normativa también establece que una vez determinado dicho incumplimiento, si bien se dará de baja la prestación, “esto será hasta tanto la persona titular solicite la activación del mismo y demuestre fehacientemente que se encuentra realmente residiendo en el país”. Para ello, se sugirió a todos los interesados que necesiten asesoramiento gratuito sobre el particular, acercarse hasta la Institución en calle Padre Patiño Nº 831 o comunicarse a los teléfonos 370 4436379 – 4436320 y/o a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar. Por otra parte, el Funcionario Provincial se refirió a todos aquellos casos en que las Pensiones No Contributivas hayan sido suspendidas por la ANDIS por no haberse presentado a la Auditoría Médica u otros motivos, indicando que los interesados, “deben presentarse en la ANSES y/o en sus Delegaciones, obteniendo un turno previamente de lunes a viernes de 6:30 a 12:30 horas en Av. Dr. Luis Gutnisky 2400, donde además, deberán llevar la Carta Documento del Correo Argentino que hayan recibido y si no la poseen, pueden presentarse igualmente, a esto se le suma una historia clínica completa del año 2025 y estudios médicos que acrediten la discapacidad, debiendo realizarse un descargo por escrito explicando los motivos o causas por lo que no asistió a la Auditoría Médica, más fotocopia del DNI o documento que acredite su identidad”.