Solicitan al Ministerio de Economía de Nación, deposite los fondos del Programa Hogar para los beneficiarios de Formosa

Desde el mes de marzo del corriente año, el Gobierno Nacional no está pagando este subsidio a los titulares activos inscriptos y tampoco a aquellos que ingresaron en los últimos tiempos-El Programa Hogar, que depende del Ministerio de Capital Humano y es pagado por ANSES, viene generando impaciencia entre los miles de beneficiarios de todo el país, particularmente en nuestra provincia, donde dada las bajas temperaturas reinantes, la totalidad de los hogares a excepción de unos pocos, se encuentran haciendo un uso intensivo del gas en garrafas, cuyos precios se encuentran desregulados. Este plan, que abona un subsidio para la compra de garrafas a todos aquellos que no tienen conexión de gas natural y cumplen todos los requisitos, no se está pagando desde marzo. Sin embargo, recientemente hubo novedades que podrían ser positivas para todos los titulares activos y también para quienes busquen anotarse. En este contexto, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, le solicitó formalmente al Ministro de Economía de Nación Luis Caputo, “disponga de manera urgente las medidas necesarias, para atender los costos que demanda el Programa Hogar, luego de que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 415/25 eliminara el fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de GLP”. El funcionario provincial agregó que, no existen fechas de cobro exacta y cómo se abonarán todos los meses adeudados; únicamente, en la página oficial de ANSES aún figura el calendario de pagos de marzo. Sin embargo, el decreto aclara que el Ministerio de Economía deberá determinar "la forma a través de la cual efectivizará la transferencia de recursos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el otorgamiento del subsidio o compensación a los titulares de hogares de bajos recursos y productores de gas licuado de petróleo, en el marco del Programa Hogares con Garrafa (HOGAR)", mencionándose que la medida entrará en vigencia desde la publicación del Boletín Oficial. Asimismo, informó que, anteriormente los montos de los beneficios eran del 80% del precio de una garrafa de 10 kg, por lo que la cifra varía siempre de acuerdo a la provincia. Sin embargo, estos valores también se vieron un poco atrasados y, a su vez, varían en función de la cantidad de integrantes en el grupo familiar, dentro del domicilio, y la época del año (en invierno se paga un plus). Todos los montos son fijados por la Secretaría de Energía, pero no están publicados. Por este motivo, recomendó consultar al 130 de ANSES de lunes a viernes de 8 a 20 (opción 8) o bien, al resto de los canales del Plan Hogar, o en su defecto concurrir a la Sede de este Organismo de la Constitución o comunicarse a los teléfonos 370 4436379 – 4436320 y/o a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar de lunes a viernes en horarios de 08 a 13 hs y de 18 a 20 hs.