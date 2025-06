Denuncian que el desempleo en la Argentina en la actualidad es el más alto desde el 2001

El INDEC reveló que la desocupación trepó a 7,9% en el primer trimestre de 2025 y la precarización laboral se profundizó, con lo cual hoy existen más de 1,7 millones de argentinos que no consiguen trabajo, “siendo el desempleo y el aumento en el costo de vida sus principales preocupaciones, habiendo quedado atrás la inflación, una de las causas del deterioro del poder adquisitivo de los consumidores”-

Señalaron desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, que los problemas vinculados al desempleo y al aumento del costo de vida, se han posicionado como las principales preocupaciones en nuestra población. En este contexto, el INDEC reveló que la desocupación trepó a 7,9% en el primer trimestre de 2025 y la precarización laboral se profundizó pese al crecimiento de la actividad, el peor registro de desempleo en más de tres años. De los datos oficiales se desprende que 1,7 millones de personas que buscan empleo no lo consiguen. Para encontrar una cifra más alta hay que remontarse al tercer trimestre de 2021, cuando el desempleo alcanzó el 8,2% en plena salida de la crisis sanitaria por la pandemia. Al mismo tiempo, el empleo cayó al 44,4% y la actividad se redujo al 48,2%, lo que confirma que una parte significativa de la población directamente dejó de buscar trabajo. Este contexto que surge del informe del INDEC, es doblemente preocupante: hay más personas desocupadas y menos personas ocupadas, una combinación que evidencia el deterioro del mercado laboral. Uno de los aspectos más delicados del informe del INDEC, es el crecimiento de la precarización. La tasa de informalidad se mantuvo elevada: en el primer trimestre de 2025, el 42% de las personas ocupadas no tiene cobertura formal, una cifra que se mantiene por encima de los niveles pre pandemia. Dentro de la población ocupada, el 72,7% son asalariados, pero de ellos, el 36,3% no cuenta con descuento jubilatorio, es decir, trabajan en la informalidad. De estos asalariados informales, el 17,1% realiza aportes por su cuenta, lo que indica un intento de formalización parcial, pero sin vínculo contractual. El número de cuentapropistas también creció: el 23,5% de las personas ocupadas, trabaja por cuenta propia. A esto se suman los trabajadores familiares no remunerados (0,4%) y la patronal (3,4%). El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, añadió que, de los datos aportados por el INDEC, se complementan con el informe "Análisis de la dinámica laboral y empresarial", elaborado con información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, donde se observa una tendencia clara: entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se perdieron 13.862 empresas con empleados registrados y se destruyeron 210.971 puestos de trabajo formales, lo que equivale a una caída del 2,14% en el empleo privado registrado en unidades productivas. Por otra parte, en relación a la situación en el NEA, el INDEC en un último informe publicado posiciona al Gran Resistencia entre los cuatro conglomerados urbanos con mayor desocupación del país, junto a los partidos del Gran Buenos Aires (9,7%), Santa Rosa-Toay (9,5%) y Gran Córdoba (9,2%). A nivel regional, la distancia con otras capitales del NEA es notoria: Posadas marca 4,6%; Corrientes, 4,5%; y Formosa, apenas 3,8%. La evolución del desempleo en la capital chaqueña contrasta fuertemente con la realidad de sus vecinas. Mientras el resto del nordeste se mantiene por debajo del 5%, Resistencia evidencia no solo un deterioro sostenido, sino también una presión creciente sobre el mercado laboral.