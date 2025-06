“No utilicen más el nombre de mi hijo de manera innecesaria con fines políticos”

Por Silvia Díaz, madre de Rodolfo Díaz

Desde el dolor más grande que una madre puede sentir, voy a brindar estas sencillas palabras a los fines de aclarar o desmentir cierta utilización política del fallecimiento de mi hijo Rodolfo Díaz.

Somos una familia humilde y trabajadora que respeta a la sociedad y sobre todo a aquellas personas que tuvieron una buena intención o gesto hacia esta situación dolorosa que estamos pasando, pero se ha desencadenado un gran malentendido que desembocó en una triste utilización política del fallecimiento de mi hijo.

Sólo quiero aclarar que mi hijo no tuvo que emigrar de la provincia porque aquí no hay trabajo, él solo tuvo la oportunidad de viajar y conocer el sur argentino gracias a la bondad de su hermano que lo invitó a ir y una vez allá le ofrecieron trabajo y obviamente aprovechó la oportunidad.

La ART de él se hizo cargo del traslado del cuerpo y demás gastos para que venga en avión sanitario. Nosotros no pedimos para cubrir esos gastos, tampoco hubo un abandono por parte del Gobierno de Formosa, sino todo lo contrario, me han brindado su apoyo en estos momentos difíciles.

También es verdad que detrás de todo esto hay una utilización política, tratando de instalar la mentira de que el Gobierno provincial no nos ayudó con el traslado del cuerpo o que nosotros estamos ofendidos con el gobernador Gildo Insfrán y el Ministerio de Salud al cual pertenezco.

Es una falacia imperdonable, mis compañeros de trabajo, el director y administradores de la casa de sanidad en la que trabajo me brindaron toda la contención que se podía. Entenderán que no hay modo que pueda aliviar mi dolor al perder un hijo y que no hay forma de aplacar mi dolor, pero sí hay gente que puede avivar el dolor como en este caso.

Para nosotros es duro tener que salir a desmentir acusaciones y falacias que no nos ayudan en nada y pretenden traer hasta problemas con insinuaciones ficticias que nos hacen verdaderamente mal. Solo quiero aclarar que mi hijo fue a conocer el sur, no migró en busca de trabajo, tal vez hubo un mal entendido con el tema del pedido solidario de ayuda para paliar gastos, pero creo haber dejado en claro que la ART del trabajo de mi hijo se hizo cargo del traslado del cuerpo y que esa recaudación, ni mi esposo ni yo manejamos, fue para los gastos de movimientos de mi hermano y del amigo de mi hijo que se encargaron de los trámites pertinentes a la situación.

No nos sentimos abandonados por el Gobierno de la provincia ni mucho menos presionados a realizar este descargo, lo hago por el respeto que mi hijo se merece, de que lo dejen descansar en paz y que no utilicen más su nombre de manera innecesaria con fines políticos.

Nosotros entendemos que es año electoral y siempre hay algún vivo que se cree que este tipo de suceso sirve para ensuciar la cancha. Hoy nos toca a nosotros y duele, así que por favor le pido a quien esté detrás de todo esto que entienda el dolor que mi familia está pasando y que en vez de sumar votos les va a restar.

Agradecemos sincera y humildemente a todos los que tomaron un minuto de su tiempo para brindarnos su apoyo moral en este difícil momento que nos toca pasar a mi esposo, a mí y a mi familia entera.