Denunció la Defensoría que Argentina pierde 25 mil millones de dólares anuales por la suspensión de la obra pública

Para reconstruir la infraestructura deteriorada será necesario invertir 1.4 billones de dólares, según la Cámara Argentina de la Construcción, ínterin los únicos y directos perjudicados son los usuarios, junto a Pymes y Empresas que ven cómo se encarecen bienes y servicios, a lo que se le suma la pérdida de vidas, como consecuencia del permanente y cada vez más grave deterioro de la misma-Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se denunció que la decisión del Gobierno Nacional que preside Javier Milei de paralizar la obra pública, no solo frena la finalización de proyectos, sino que, además, implicará un enorme costo económico en corto plazo. Es que, la falta de mantenimiento y el deterioro de la infraestructura obligará al país a invertir el equivalente a más del doble del PBI para recuperarla. Se recordó que, desde diciembre del 2023, se decidió paralizar la obra pública en todo el país, lo que derivó en la suspensión de casi todos los proyectos que se encontraban en ejecución. De acuerdo con datos de la Secretaría de Obras Públicas, hasta el mes de mayo de 2025 el Gobierno Nacional inició sólo 18 proyectos nuevos. Entre tanto, el 54% de las obras “heredadas” que se encontraban en ejecución no presentan ningún avance. En este sentido, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, la inversión en obra pública cayó en un 77,3% en 2024, en comparación con las cifras de 2023, siendo este el registro más bajo desde 2002. En este contexto, el Gobierno Nacional se había escudado en su intención de proteger el superávit fiscal y reducir el gasto público para justificar esta decisión, aunque un Informe de la Cámara Argentina de la Construcción reveló que el país pierde alrededor de 25 mil millones de dólares anuales por el abandono de la obra pública. Este número se explica por la pérdida de valor de la infraestructura a medida que pasa el tiempo, deterioro que se profundiza cuando, rutas, puentes, redes eléctricas, de agua, gas y saneamiento, hospitales, escuelas, cárceles, puertos, ferrocarriles, no reciben un mantenimiento mínimo. El citado informe, explica que, el “stock de capital del país se deprecia a lo largo de la vida útil y debe ser reemplazado, para mantener la competitividad del país”. Para la nueva construcción, debe erogarse el Valor de Reposición del bien y agrega que: “Aunque se realice un adecuado mantenimiento, el bien se deprecia por el paso del tiempo, hasta llegar al fin de su vida útil. A cada momento hasta entonces mantiene un Valor Actual o Remanente, neto de Depreciación. Según su estado, puede estimarse una Vida Útil Remanente”. Por otra parte, resalta que, el Valor de Reposición del Capital de Infraestructura de uso público oscila en 2,56 veces el PBI, mientras que el Valor Actual de la Infraestructura de uso público en el país, depreciada se calcula 1,14 veces el PBI. Es decir que, para reconstruir la infraestructura deteriorada será necesario invertir 1.4 billones de dólares, según los cálculos del organismo que preside actualmente Gustavo Weiss.