Lali llega al NEA para brindar un gran show

Tras ofrecer tres exitosos recitales en el histórico estadio de Vélez Sarsfield, Lali desembarca en el NEA como parte de su gira nacional para presentar su sexto álbum de estudio, "No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama". La cita es el viernes 11 de julio, a las 21, en el playón del Club "Boca Unidos" de la ciudad de Corrientes. Las entradas se pueden adquirir vía on line a través del portal www.harlem.com.ar .Lali, referente pop de toda una generación, consagrada actriz y cantante vuelve a revolucionar la escena musical con su último trabajo del que se desprenden singles como "Mejor Que Vos", junto a Miranda!, "33", en colaboración con Dillom y “Plástico” con Duki.Tremendo fenómeno pop Lali es una destacada cantautora y actriz argentina, referente en la escena internacional, que ha dejado una huella imborrable en la música. Sus canciones reflejan una profunda conexión con su identidad y una valentía inquebrantable para explorar nuevas sonoridades. En 2023 lanzó su quinto álbum, "Lali", con éxitos como "Disciplina" y "N5", marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera que incluyó shows en venues de mayor capacidad y estadios.En 2024, Lali reafirmó su lugar como una de las voces más influyentes de la música latina del siglo XXI con el lanzamiento de su sencillo "Fanático", donde volvió a fusionar géneros y desafiar convenciones. Ese año también presentó "No Me Importa", continuando su evolución artística y conectando con nuevas audiencias. En 2025, Lali lanzó su sexto álbum de estudio, "No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama", un proyecto que profundiza su evolución artística y su búsqueda personal, reafirmando su lugar como una de las voces más audaces de la música latina.