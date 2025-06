Ante nueva exigencia del ANSES, comunidades originarias exigen ser atendidos

El nuevo requerimiento de carácter obligatorio para quienes inicien o mantengan trámites relacionados con pensiones, asignaciones familiares, jubilaciones o Programas que administra el Organismo Previsional, consiste en que posean una -Certificación Negativa- que es un documento que emite la ANSES y cuya vigencia es de 30 días corridos-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, junto a Asesores Letrados del Organismo, mantuvieron una -Reunión de Trabajo-, con las Autoridades de las Comunidades Originarias de La Esperanza y Pozo Molina, representadas por los Caciques Luis Osvaldo Caballero y Zaquí Fernández, respectivamente, quienes expresaron su profunda preocupación, “por las nuevas documentaciones que exige el Gobierno Nacional a través de la ANSES, ya sea para continuar trámites o iniciarlos, siendo que los Originarios interesados no se encuentran en condiciones económicas y menos aún, poseen los medios para trasladarse hasta Las Lomitas distante a más de 100 km de distancia, por lo que solicitaron, se requiera a las Autoridades del ANSES Formosa designe personal capacitado para la atención de las aproximadamente 128 familias en la Comunidad La Esperanza y las 47 de Pozo Molina, estas últimas, con un total de 186 personas”.Desde el Organismo de la Constitución, se les informó que la ANSES incorporó la obligatoriedad de un documento indispensable para iniciar o continuar trámites vinculados con jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares o para acceder a varios de los programas que administra el organismo previsional y su falta pueden generar demoras o la baja automática de los beneficios.El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que la Certificación Negativa es un documento que emite ANSES y cuya vigencia es de 30 días corridos. Funciona como una declaración de que el solicitante no tiene empleo registrado ni realiza aportes previsionales y que tampoco percibe otros beneficios estatales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar, seguro de desempleo o una pensión contributiva. También deja constancia de que no se encuentra inscripto como monotributista ni cuenta con obra social asociada a una relación laboral actual. Si bien, es un trámite rápido y gratuito, se advirtió que, en estas Comunidades Originarias, así como en otras, no lo pueden obtener o gestionar a través del portal oficial de ANSES o mediante la aplicación "Mi ANSES", ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social, por lo que les surge la necesidad de asistir presencialmente a las Oficinas del ANSES. Asimismo, se aclaró que no todos deben presentar este certificado, encontrándose exceptuadas las personas que: Cobran una jubilación mínima o una pensión no contributiva y quienes se encuentran bajo regímenes especiales donde ANSES ya cuenta con información automatizada. Por último, se señaló a todos los interesados en ser asesorados para la obtención de la Certificación Negativa, que tienen las alternativas de contactarse con la Defensoría del Pueblo, a los teléfonos 3704436379 – 3704436320 - 08004441770 – 3704365924 – o a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar, o concurrir personalmente a la Sede de calle Padre Patiñó 831, Ciudad de Formosa.