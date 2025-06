La Justicia Federal ordenó a Vialidad Nacional a que en el plazo de 90 días repare las rutas nacionales Nº 11, 81, 86 y 95

Deberán ejecutar las obras necesarias para reparar, rellenar pozos, protuberancias y sellado de grietas que sean consideradas peligrosas para el normal tránsito vial, mediante tareas de bacheos y posterior mantenimiento, como así también, limpieza de banquinas, debiendo Vialidad Nacional, antes de finalizar el plazo señalado, presentar un Informe que dé cuenta del cumplimiento de la Orden Judicial-

En el actual contexto de abandono e indiferencia por parte del Gobierno Nacional de Javier Milei, quien paralizó la totalidad de las obras públicas en todo el país, lo que ha repercutido negativamente entre otros aspectos, en las trazas nacionales que atraviesan el territorio de formosa, las cuales se encuentran, algunas intransitables para todo tipo de vehículos y otras con la necesidad urgente de que sean atendidas por Vialidad Nacional, para evitar, mayores pérdidas de vidas y recuperar nuestra infraestructura vial, que permita igualdad de oportunidades y desarrollo federal, la “Fundación Unidos por el Dolor” presidida por Alberto Daniel Gauna, la “Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda” (A.A.T.H.A.) dirigida por Mario A. Emmert y el “Sindicato de Choferes de Camiones y Obreros del Transporte Automotor de Cargas” encabezada por su Secretario General Sergio C. Recalde, junto a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, interpusieron una Acción de Amparo contra Vialidad Nacional, administrada por el Ing. Marcelo Jorge Campoy, que depende del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, “en la cual se exigió que estos últimos cumplan con sus obligaciones legales de efectuar el inmediato mantenimiento y reparación integral de las Rutas Nacionales Nº 11, 81, 86 y 95” y dada la gravedad de la situación y el peligro inminente para la vida y salud de las personas, se peticionó como Medida Cautelar “la inmediata ejecución de obras de mejoras y acondicionamiento de puntos específicos que fueron denunciados por ante el Juzgado Federal Nº 1 en turno, a cargo del Dr. Pablo Fernando Morán, Secretaria del Dr. Santiago Labarthe”, quien este viernes procedió a ORDENAR: a la demandada Dirección Nacional de Vialidad que: 1) Ejecute dentro del plazo de noventa (90) días las obras que sean necesarias para reparar/rellenar los pozos, protuberancias y sellado de grietas existentes al presente que por su estado sean considerados peligrosos para el normal tránsito vial mediante tareas de bacheo y su posterior mantenimiento, como así la limpieza de banquinas de los puntos indicados en las Rutas Nacionales Nº 11, como también de la 81, 86 y 95, en ambos sentidos de circulación, todo bajo apercibimiento de ley. 2) Presente, antes de finalizar el plazo de noventa (90) días, un informe que dé cuenta del cumplimiento de la manda judicial dispuesta. En este punto, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, nuestra acción busca garantizar el derecho a la vida, seguridad vial, al trabajo, a la salud, educación y a la propiedad de todas las personas que transitan por las trazas antes citadas, toda vez que, la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 establece que el Estado Nacional, tiene la obligación de garantizar rutas seguras y en buen estado, para evitar siniestros viales y proteger la integridad de los ciudadanos, no pudiendo pasarse por alto que estos corredores viales, al atravesar numerosas ciudades y localidades, con una alta concentración poblacional, como así también, la conexión próxima con la Provincia del Chaco y con la República del Paraguay, exigen que Vialidad Nacional ejecute en principio las tareas necesarias y preventivas, para posteriormente proceder a la reparación total de las capas asfálticas, como así también, de puentes y otras obras de arte que se encuentran arruinadas. El Funcionario Provincial, recordó que, el Gobierno Nacional hasta la fecha, no ha dado respuesta alguna a las múltiples Actuaciones Administrativas interpuestas, obligándonos a llevar a cabo una Audiencia Pública en la Legislatura de Santa Fe, entre otras medidas, que siempre fueron ignoradas a punto tal que, el próximo 4 de julio a las 10:00 horas en la Ciudad de Resistencia se celebrará otra Audiencia Pública, en esta oportunidad convocada por Vialidad Nacional, pero que abordará únicamente la licitación del tramo Chaco – Santa Fe – Litoral y Noreste, dejando nuevamente fuera a la Provincia de Formosa. Por último, Gialluca denunció que, entre el freno de la obra pública, el desfinanciamiento y el camino hacia las privatizaciones, las Rutas Nacionales atraviesan un peligroso estado de abandono, sin que el Gobierno Nacional entienda que, la infraestructura vial es una de las bases fundamentales de la seguridad vial. Sin mantenimiento, las rutas se pocean, se rompen, deforman y cualquier tipo de imperfección en el pavimento puede provocar malas maniobras, frenados, deslizamientos o hasta la rotura de un neumático, lo que implica altos grados de posibilidades de siniestros con pérdidas de vidas, dejando a familias destruidas, a lo que se le suman, los permanentes y altos costos de reparaciones a los que se encuentran expuestos en la actualidad los transportes de cargas y el de pasajeros.