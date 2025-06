La Justicia clausuró un local bailable por ruidos molestos

Los ruidos molestos constituyen uno de los problemas ambientales y sociales más relevantes en nuestro medio, muchas veces ignorándose el alcance de su gravedad, dado que los mismos producen aumento de la sensación de estrés y de fatiga, alteraciones en el sueño, si los ruidos se originan durante la noche, también causan dolores de cabeza y sensaciones desagradables como zumbidos o acúfenos (percepción de ruidos en la cabeza), disminuyendo el rendimiento de las personas y provocando falta de concentración, a lo que se le suma sensaciones de vértigo o náuseas-La denuncia fue radicada ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, en el 2024, paralelamente se iniciaron acciones judiciales para proteger la integridad psicofísica del damnificado (DC), un hombre de 76 años de edad, residente en la Localidad de Gral. Manuel Belgrano, en el interior provincial, el cual, junto a su padre de 97 años y su hermana de 74, en gran parte de la semana padecían los efectos de vibraciones y ruidos molestos, generados por un local bailable llamado “El Patio del Chamamé”. Consecuencia de ello, los afectados, registraban graves trastornos en su salud, debido a los niveles de ruido y oscilaciones en la estructura de su casa, tales como no poder dormir normalmente durante días, trastornos del sueño, perdida de la capacidad auditiva, entre otros. Los primeros reclamos fueron dirigidos a la Policía y Municipalidad de Belgrano, llegándose a intimar al propietario del predio a que eleve el muro perimetral del lugar antes citado. Paralelamente y, al continuar las molestias, el reclamante a más de acudir a la Defensoría, se iniciaron acciones judiciales por daños y perjuicios, solicitándose en la demanda una Medida Cautelar, a efectos de que cese la actividad del boliche, hasta tanto sea insonorizado y/o deje de resultar perjuicio para los vecinos. Cabe aclarar que, a estas alturas, una cincuentena de vecinos suscribía las presentaciones del Sr. DC al verse también afectados. Así las cosas y luego de la realización de pericias por parte del Departamento de la Policía Científica de la Provincia, así como constataciones de las Áreas Técnicas de la Municipalidad, realizadas a pedido de la Justicia y de la Defensoría del Pueblo, se pudo determinar la falta de condiciones del predio destinado al funcionamiento del giro comercial, pues las construcciones no estaban adecuadas a la actividad, poseía instalaciones eléctricas no regulares, sin tablero secundarios ni luces de emergencia y/o grupo electrógeno, las paredes y el piso se hallaban en malas condiciones, careciéndose de cielo raso, un aspecto fundamental era que el lugar no poseía ninguna medida y/o sistema de insonorización. Ante esta situación, se determinó la urgente necesidad de: 1) Adecuar las salidas de emergencia; 2) Acondicionar debidamente las instalaciones eléctricas, las de agua, así como los baños; 3) Embutir las instalaciones del sector de tablero eléctrico, 4) Retirar todo elemento utilizado para la realización de eventos; 5) Presentar planos ante la Municipalidad a los efectos de cotejar las medidas de seguridad con el Cuerpo de Bomberos de la Policía. Tras lo cual, la Jueza en lo Civil, Comercial y del Trabajo de Clorinda, Dra. Gladis Gaona, sin perjuicio de continuar sobre la demanda de fondo, dispuso hacer lugar a la Medida Cautelar solicitada, ordenando la clausura del local bailable, hasta tanto el propietario realice las acciones necesarias que posibiliten el desarrollo normal de su actividad sin lesionar los derechos de los vecinos. Sobre este particular, el Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca expresó: “Este es el tipo de Resoluciones Judiciales que animan a los vecinos, para hacer valer sus derechos, a la salud, ambiente, el cual debe estar libre de contaminación sonora de todo tipo. Estos, deben ser cumplidos y hecho cumplir, por las Autoridades de Aplicación, de manera tal que las Ordenanzas vigentes no se conviertan en letra muerta y las garantías de las personas obtengan una respuesta adecuada, sin necesidad de involucrar a la Justicia como en este caso.