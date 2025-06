Insfrán: “No criminalizamos al consumidor, lo abrazamos y le damos amor y contención”

El gobernador Gildo Insfrán en la tarde de este lunes 9 estuvo en el barrio Namqom de la ciudad Capital, donde inauguró la obra de refacción y ampliación del edificio del Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO), que depende del Ministerio de la Comunidad, así como un Centro de Primer Nivel de Atención del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA).

En este lugar, al tomar la palabra agradeció a los pastores y pastoras que le dieron su bendición, “porque les puedo asegurar que esas oraciones me llegan, porque me siento bien, con fe y con muchas ganas nuevamente de vencer lo imposible, con fe y esperanza como siempre”, expresó.

Asimismo, subrayó que en el edificio “hay dos espacios en uno”, nombrando “el Espacio ECO y el IAPA, que cumple una función muy importante respecto a un flagelo que no solamente tenemos los formoseños, sino el mundo”, refiriéndose al consumo problemático de sustancias.

Y resaltó que el presidente Javier Milei en una entrevista afirmó que la cuestión de las drogas se resuelve con más seguridad sin que la economía intervenga; sin embargo, Insfrán sostuvo que “con mi poco conocimiento, si fuera de esa manera, en Estados Unidos no tiene que haber ningún enfermo, ya que es el país que tiene mayor seguridad del mundo, pero es el mayor consumidor también”.

Seguido a esto, consideró que “nosotros creo que hicimos el trabajo correcto”, comentando que “cuando se desfederalizó la lucha contra las drogas, nosotros nos adherimos y tuvimos que crear un Juzgado de Narcomenudeo, y un cuerpo especial en la Policía”.

Pero, marcó que “no solamente nos conformamos con eso, ya que en Formosa se atiende al consumidor en el IAPA”, destacando que “es la forma en que buscamos recuperar, darle su inserción y la vida que verdaderamente está dejando por culpa de esa sustancia”.

“No criminalizamos, sino al revés, lo abrazamos, le damos amor, contención y comprensión”, señaló Insfrán.

El peronismo no va a desaparecer

Asimismo, indicó que estas instituciones están en una comunidad aborigen “y a veces escucho a algunos que de golpe hoy son libertarios, van a las comunidades y dicen que yo no quiero a los aborígenes?” y remarcó: “¿Cómo puede ser que yo no los quiera”, si los aborígenes penetraron en mí”, añadiendo que “eso no es solo un decir, porque yo hablo castellano y guaraní, y el guaraní no es una lengua europea, es originaria, y lo hago con orgullo”.

Y recalcó que mientras “a nivel nacional se abandona a los pueblos originarios, estos espacios promueven la contención social y fortalecimiento de la comunidad; protegiendo la lengua materna y brindando oportunidades”.

Además, repasó la historia del movimiento justicialista y aseveró que “es imperioso recordar”, manifestando que “la verdadera resistencia peronista empezó el 17 de octubre de 1945, cuando el subsuelo de la Patria se revela, como diría (Raúl) Scalabrini Ortíz ”.

“Y esa revolución es la que hasta hoy no nos perdonan”, aseveró y expuso que “no nos van a perdonar nunca, porque el peronismo no va a desaparecer”.

De esta manera, mencionó que “veo en los canales que en cualquier momento le llevan presa a la presidenta del Partido Justicialista, el mayor partido de la oposición”, dijo en relación al eventual fallo de la Corte Suprema y la proscripción de Cristina Kirchner.

Unidad, organización y solidaridad

Al concluir, el Gobernador subrayó que las obras inauguradas en el Modelo Formoseño “lo logramos con unidad, organización y solidaridad”, añadiendo que “un pueblo unido nunca será vencido”.

Y enfatizó en que “no quiero que el 29 de junio ocurra como en algunas provincias donde sus legisladores, tanto senadores como diputados, votaban lo que quería el oficialismo, y casi pierden”, agregando que “si acá ocurre, no es precisamente por eso, porque nosotros no le hemos votado ninguna de las leyes que vayan contra los intereses del pueblo argentino”.

“Los derechos que le han sacado, desde Nación, a los formoseños, este Gobierno le ha restituido y le va a seguir restituyendo”, aseguró firme, Insfrán, expresando que “nos sentimos orgullosos de ser cristianos y no vamos a darle la espalda a quien lo necesita”.