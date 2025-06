Exclusivamente a los usuarios morosos se les descuenta solo hasta el 50% del SAC

Todos aquellos Usuarios del Banco Formosa que se encuentren al día, con sus obligaciones relacionadas, tanto a tarjetas de crédito, préstamos u otros productos bancarios, podrán disponer de la totalidad de la primera cuota del SAC-La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, informó que, en virtud del pago de la primera cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario 2025), por parte del Gobierno Provincial a los Agentes activos y pasivos de la Administración Pública, se recepcionaron numerosas consultas sobre los descuentos que se generaron a algunos clientes del Banco de Formosa SA, tanto de Capital, como del Interior Provincial, quienes manifestaron que no pudieron extraer o disponer de la totalidad del aguinaldo. Ante esta situación, la entidad bancaria, a través de Octavio Gabriel Nicola, Jefe de Gestión del Usuario Financiero, explicó al Organismo de la Constitución que, dichos descuentos se aplicaron a clientes que no están al día con sus obligaciones; detallando que del SAC, se va a descontar hasta el 50% de lo depositado a los clientes que tengan “deudas en mora”, adelantando también que, si con ese descuento, no se llegara a cubrir lo adeudado, se les va a debitar lo que resta del sueldo a abonarse en los próximos días. En relación a los clientes que “no tengan mora en sus pagos”, es decir, que están cumpliendo, con el pago mínimo y/o totalidad del resumen de las tarjetas de crédito según lo autorizado por el usuario, préstamos personales y cualquier otro producto, se les va a debitar con normalidad como todos los meses únicamente del sueldo; estos no verán reducido o afectado su SAC. Por otra parte, la entidad bancaria también explicó que, a las personas que se les debite por algún error del sistema más del 50% del aguinaldo, deberán comunicarse al número 0800 777 2262, a fin de gestionar la devolución del porcentaje mal descontado, pudiendo además, concurrir por ante este Organismo de la Constitución o comunicarse a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o a los teléfonos 3704 4436379 – 4436320 – 0800 444 1770. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que como consecuencia de las políticas económicas y sociales llevadas adelante desde el Gobierno Nacional, “el endeudamiento de los hogares argentinos, continúa en alza, con más familias que recurren a las tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos, como los alimentos”, siendo la morosidad la mayor en los últimos 3 años, según el último informe de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA). A esto se suman los datos del BCRA que revela que la morosidad en tarjetas de crédito aumentó un 2,8% tocando su máximo nivel en 3 años, mientras que, en los préstamos personales, la morosidad superó el 4% y marcó su record en 9 meses. De esta manera, se confirma una tendencia creciente en todo el país de incumplimiento de pagos, “donde la acumulación de pasivos es más visible en hogares de ingresos bajos y medios”.