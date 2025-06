Crecen las expectativas por la 1° Expo Ingeniería Formosa: Ciencia, Tecnología y Comunidad

Con gran entusiasmo, se ultiman los preparativos para la primera edición de la Expo Ingeniería Formosa 2025, que se realizará el sábado 21 de junio, de 08:00 a 22:00 horas, en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad capital. Organizado por el Colegio Público de Ingenieros de Formosa, con el acompañamiento del Gobierno provincial, y gran participación de empresas locales, el evento será con entrada libre y gratuita, y estará abierto a toda la comunidad.La Expo propone una experiencia única para conocer de cerca el rol que cumple la ingeniería en el desarrollo productivo, tecnológico y social de la provincia. Se podrá recorrer una amplia muestra tecnológica, con la presencia confirmada de 41 expositores, participar de charlas magistrales sobre tecnología aplicada a obras, y conocer proyectos de alumnos de escuelas técnicas que reflejan el talento local.Además, se desarrollarán actividades interactivas como la batalla de robots, charla sobre drones, una competencia de estructuras reticuladas y la presentación de innovaciones y equipamiento de empresas que operan en Formosa. Todo esto se complementará con un completo patio gastronómico, pensado para disfrutar en familia y con propuestas para todas las edades.La Expo Ingeniería Formosa 2025 busca visibilizar el impacto de la ingeniería en la vida cotidiana y destacar el compromiso del Colegio de Ingenieros como entidad que regula y promueve el ejercicio profesional en la provincia.CHARLAS MAGISTRALESDurante la Expo Ingeniería Formosa 2025 se desarrollará un destacado ciclo de cinco charlas magistrales a cargo de especialistas nacionales e internacionales. La jornada iniciará a las 09:00 horas con la exposición “Hormigones disruptivos”, a cargo del Dr. Ing. Luis Fernández Luco, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Luego continuará con la charla “Drones DIY: de la teoría a la práctica en el diseño de vehículos aéreos no tripulados”, presentada por Sebastián Tamis, CEO y fundador de WDM (World Developers Maker). También por la mañana se brindará la ponencia “Evaluación de proyectos y obras de infraestructura vial con realidad virtual”, a cargo del Dr. Ing. Daniel Sergio Presta García, de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil).Por la tarde, desde las 18:00 horas, se llevará a cabo la charla “Digitalización de la gestión, organización y certificación de proyectos y obras”, en el marco del Programa de Mejora de la Competitividad Industrial del Ministerio de Economía de Formosa, con disertación del Ing. Alejandro Gariglio, de la empresa DigitalBee S.A. Finalmente, el equipo técnico de la empresa multinacional O-tek Argentina S.A., encabezado por el Ing. Héctor Dellamea, brindará una exposición sobre “Pipe jacking con PRFV: eficiencia subterránea para proyectos que exigen resultados reales”. La participación en las charlas es gratuita. Para más información e inscripción, visitar www.ingenierosformosa.com o seguir la cuenta oficial en Instagram: @expoingenieriaformosa2025.EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE ESCUELAS TÉCNICASUno de los espacios más significativos de la Expo Ingeniería Formosa estará destinado a estudiantes de escuelas técnicas, quienes representan el futuro de la ingeniería en nuestro país. Este sector busca visibilizar y poner en valor la excelencia en materia educativa de la provincia y el rol de la educación técnica, así como el compromiso y la creatividad de jóvenes formoseños y sus docentes. Participarán con proyectos innovadores como “Electrónica Solar” de la EPET N.º 1, a cargo de los profesores Darío Pessoa y Francisco Alfonso; el “Tablero trifásico de arranque secuenciado con comando a distancia” de la EPET N.º 2, con la coordinación del profesor Diego Sánchez; y “Estacionamiento seguro y eficiente”, presentado por la EPET N.º 5, con el acompañamiento de los profesores Claudia Amarilla, Ramón Valdéz y Paola Glavas. También se exhibirá el proyecto “Tratamiento de gases de escapes en motores diésel modernos”, de la EPET N.º 7, centrado en tecnología de control de emisiones en el motor Toyota 2GD, desarrollado bajo la guía del profesor Gastón Casalba. Por su parte, la EPETP N.º 10 participará con el proyecto “Diversitex”, una propuesta liderada por los profesores Cristian Morel y Hugo Villalba.