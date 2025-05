Samaniego: “A este Gobierno nacional no le preocupa la gente”

El diputado provincial y jefe del bloque del Partido Justicialista (PJ) en la Legislatura, el doctor Agustín Samaniego, se refirió a la intención política electoralista del Ministerio de Capital Humano de la Nación de llegar a Las Lomitas. “Después de un año y medio de gestión se acordaron de Formosa, pero justo en un año electoral”, rechazó.

Ante esta evidente acción del Gobierno nacional de sacar rédito político, el legislador esbozó que “cualquier beneficio que resulte para la gente siempre es bienvenido”, pero sin dudar repudió que lo hagan “en un año electoral”.

“Formosa ha sido víctima del olvido de este Gobierno nacional con la paralización de la obra pública, el recorte de presupuesto para la salud, la educación, la eliminación del programa alimentario destinado a los originarios, es decir, ellos tendrían que venir a pedir disculpas al pueblo formoseño, porque el ajuste que implementaron ha recaído sobre los trabajadores, jubilados, sobre los más vulnerables, mermando a su vez, considerablemente en los recursos de las provincias”, denunció.

“Deben saber que cuando uno recorta un presupuesto o cierran una Dirección, detrás de esas decisiones hay personas, hay argentinos que se quedan sin un servicio, sin recibir algún tipo de beneficio, pero ellos no lo miden de esa manera, solo lo hacen en términos económicos financieros”, repudió.

“Creen que la Argentina es una tabla de excel, que tienen que sacar algunos números para que les cierren las cuentas, y nada más, no les importa si la gente queda afuera”, lamentó y afirmó que “en Formosa, la realidad es absolutamente opuesta”.

Marcó el contraste, diciendo que “el gobernador Gildo Insfrán tiene hace 20 años equilibrio financiero, él ha desendeudado a la provincia, tiene una responsabilidad en el cuidado de los fondos públicos, pero siempre con la gente adentro, construyendo escuelas, centros de salud, ejecutando una gestión de cara al pueblo y no como objetivo, sino como instrumento para lograr el desarrollo de la provincia”, aseguró.

“Formosa viene de un proceso de crecimiento donde los cimientos eran otros principios, valores, pero llega esta conducción nacional que hace de la crueldad, del cinismo, del egoísmo, una forma de política y que el individualismo es el motor del cambio de la sociedad”, lamentó.

Ante ello, sostuvo que “el plan económico nacional ha fracasado, porque no ha logrado mejorar la calidad de vida a la gente, el crecimiento o el poder adquisitivo”.

“Evidentemente es un accionar electoralista, porque este no es un Gobierno nacional al que le preocupa la gente”, subrayó.

“Más allá de que no alcanza el dinero, no hay que perder el optimismo, la fe, la esperanza. El 29 de junio hay que defender todo lo logrado en la provincia, porque Formosa no necesita tutores, tutelas, ni padrinos, en Formosa se seguirá construyendo el futuro de cada uno, uno que sea propio de los desafíos en ciencias, tecnología, educación y salud, pero en base a la decisión de cada de nosotros”.

“No vamos a ser marionetas absolutamente de nadie”, cerró.