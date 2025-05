Repudian el oportunismo político de la oposición luego del temporal que afectó a Palo Santo y zonas aledañas

Sobre las extraordinarias lluvias registradas en Palo Santo y zonas aledañas, el diputado provincial por el Partido Justicialista, el doctor Agustín Samaniego, destacó las tareas de acompañamiento y asistencia desplegadas por parte del Gobierno de Formosa, ya que las políticas públicas llevadas a cabo por el gobernador Gildo Insfrán son las de un Estado presente, cuestionando asimismo el accionar de la oposición local.

“Es importante señalar que desde el primer instante en que Palo Santo y zonas cercanas sufrieron esta crudeza natural, todas las esferas del Gobierno provincial estuvieron acompañando”, declaró según recabó la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), subrayando que esto es así porque “la prioridad es la atención de la población”.

En el mismo sentido, valoró la acción solidaria de la sociedad, resaltando que ha llegado ayuda y apoyo desde distintos puntos de la provincia, pero diferenciando y repudiando, a su vez, “las acciones cargadas de oportunismo político de algunos dirigentes de la oposición local”.

Sobre éstos, reprobó contundente que “nunca caminaron los diferentes lugares del interior y ahora se han presentado solamente para las fotos, para el show”.

Lamentó que utilicen una situación dramática y muy difícil para la población para sacar rédito político e intentar “llevar agua para su molino político, partidario y sectorial”, fustigó.

Remarcó que en estos tiempos “hay que ser solidario sin la necesidad de ninguna foto o un video en las redes sociales, porque esa no es la forma de ganar un voto, en la política ya no existe el vale todo y es por el simple hecho de que el formoseño no lo acepta”.

“Lo que se espera es que la oposición hable de ideas y propuestas, no que trate de aprovechar política y partidariamente una situación como esta”, cerró.