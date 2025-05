Pastor sobre las Pruebas Aprender: “El resultado del primer puesto es producto de una política educativa sostenida en el tiempo por nuestro Gobernador”

En diálogo con AGENFOR, la directora de Planeamiento Educativo del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE) de Formosa, Patricia Pastor, se refirió a los resultados del operativo muestral de las Pruebas Aprender que posicionaron a Formosa en el primer lugar a nivel país, según la información que dio a conocer la Secretaría de Educación de Nación dependiente del Ministerio de Capital Humano.

En ese marco, expresó que “estamos sumamente felices con los resultados que obtuvieron nuestros estudiantes y nuestros docentes” porque ellos son “los protagonistas principales que lograron estos desempeños y dejaron a Formosa en lo más alto en los resultados de la prueba Aprender de Alfabetización”.

De esta manera, la funcionaria explicó que, si bien se habla de un plan federal de alfabetización, “ese plan no existe y lo puede revisar cualquier persona porque es información de acceso libre en la página del Consejo Federal de Educación”, pero aclaró que lo que sí hay son 24 planes jurisdiccionales de alfabetización, es decir, “cada provincia tiene su plan”.

“Formosa ya venía con un trabajo y planificación sobre alfabetización que data de muchos años, que inclusive me preceden, arranca con la implementación del Modelo Formoseño en el año 1995, que tiene varios ejes”, indicó.

Y amplió: “Desde la construcción de infraestructura educativa, el equipamiento, la capacitación docente y, desde allí, el abordaje de la alfabetización a partir del enfoque del desarrollo de capacidades”.

En este punto, Pastor destacó que ese es el “proceso real” que atravesó la provincia, al mismo tiempo que aseguró que “el resultado de este primer puesto a nivel nacional no es producto de ninguna política nacional”, sino “de una política sostenida en el tiempo por nuestro Gobernador a lo largo de muchos años, de ser constante, de no dejar de invertir en la educación, de plasmar en el territorio la equidad territorial, la igualdad de oportunidades”.

Pruebas no comparables

Aclarada esta cuestión, desarrolló que, si bien esta prueba lleva por nombre Aprender, “no es que sea exactamente igual a las otras ediciones de las Pruebas Aprender que arrancaron en 2016 y evaluaron en Matemática y Lengua” que, dentro de esta última, “evalúan varios aspectos”.

“En este caso, esta prueba Aprender evaluó una sola capacidad: la comprensión lectora”, sostuvo; y especificó: “¿Puedo comparar los datos de esta prueba Aprender de alfabetización con datos anteriores? La verdad es que no. Pero sí puedo ver cómo Formosa venía mejorando sostenidamente sus resultados, tanto en Lengua como en Matemática, ya desde el año 2013, donde mejoró 14 puntos porcentuales”.

Asimismo, puntualizó en que esta Prueba Aprender también tiene seis distintos niveles de desempeño, a diferencia de las anteriores que contaban con cuatro.

“Según el manual metodológico, al que se puede acceder en argentina.gob.ar, en la Secretaría de Educación, van a encontrar el manual metodológico de esta Prueba Aprender Alfabetización y en un enunciado pone que lo esperado para el niño de tercer grado está entre el nivel tres y el cinco”, argumentó.

Y añadió: “Si nosotros sumáramos eso, estamos en el 84%, pero los diarios nacionales empezaron a poner solamente nivel cuatro y cinco, que igualmente Formosa tiene el primer puesto con el nivel cuatro y cinco, con ese 63%”.

Aunque, consideró Pastor, volviendo a los otros niveles, no a los esperados según la Nación, que arrancan en el nivel tres, hay uno que “ellos llamaron incipiente” que, en Formosa ,“tenemos un porcentaje menor que el promedio nacional” pero, reiteró, “eso no quiere decir que no sea igualmente importante, es un lector de textos breves y de palabras”, es decir, “lee palabras con apoyo de imágenes y hace una lectura de los enunciados, no es un analfabeto, sino un lector incipiente”.

“Que, obviamente, tiene dificultades, debe haber algún problema en el ambiente alfabetizador, en la familia, o tal vez alguna dificultad que tenga que ver con sus capacidades particulares, y justamente por eso el equipo de Desarrollo de Capacidades de la Dirección de Educación Primaria, trabaja en las escuelas”, aseveró.

Y, desde la Dirección de Planeamiento, realizan el relevamiento de todos los estudiantes incluidos, escuela por escuela y trabajan articuladamente con el Nivel Primario para ofrecerle herramientas y atender, así, a esta diversidad de alumnos.

“Este grupo pertenece al tercer grado, es una prueba que se tomó en noviembre, se hace un seguimiento y monitoreo de la trayectoria de estos chicos, ya que ahora están en cuarto grado y se les sigue acompañando para que su comprensión lectora, progresivamente, y al tiempo que puede ese niño, con sus capacidades, pueda ir progresando y aprendiendo”, resaltó.

Discursos malintencionados

Consultada sobre algunos discursos en medios de comunicación tanto de alcance nacional como local que ponen en duda la veracidad de estos datos y hasta cuestionan el sistema de educación provincial, Pastor ratificó que “Formosa no corrige estas pruebas”.

“El proceso es el siguiente: metodológicamente, Nación capacita a los equipos de planeamiento, nosotros capacitamos al resto de nuestros equipos jurisdiccionales para que se lleve adelante cualquier operativo de evaluación estandarizada, sea Aprender, sea PISA, sea cualquiera. Esto significa que lo tenemos que aplicar rigurosamente con el manual metodológico que elabora la Nación”, precisó.

Y añadió: “Tenemos veedores federales que vienen de otras provincias a controlar el proceso. Tenemos a los docentes que son aplicadores cruzados. O sea, vos sos, por ejemplo, maestro de 3°A, y te cruzás al 3°C de tu escuela, o de otra escuela, a acompañar a los chicos mientras se les entregan los cuadernillos y ellos hacen el examen”.

De hecho, señaló la referente del área, las pruebas llegan a la provincia a través del Correo Argentino, en cajas selladas, con fajas de seguridad y son entregados directamente a los directivos de cada escuela.

Entonces, en presencia de aplicadores y veedores, “el directivo de cada escuela abre la caja, cuenta la cantidad de exámenes, rellenan unas actas, unas planillas, les entregan a los alumnos” y, cuando se termina el examen, vuelven a cargar todo en la caja que cuenta con otra faja para el momento del cierre, son firmadas por todas las partes y el Correo Argentino retira para su corrección en Buenos Aires.

“Cómo le subestiman a la gente, porque si Formosa hubiera hecho algo para que Nación fuera benévola con estos resultados, ¿por qué no lo fueron con las provincias que tienen afinidad política con el gobierno de Javier Milei? ¿Por qué mintieron con los datos de Formosa? No leemos, no corregimos los exámenes de esta Prueba Aprender ni de ninguna otra”, reclamó.

Sobre el final, Pastor lamentó que no se permitan “alegrarse por el logro colectivo de sus comprovincianos, de niños de tercer grado que están en distintos lugares de la provincia y de los docentes que le dedican muchísimo porque no sólo hay un trabajo cotidiano sino también un compromiso que genera mucho respeto y admiración por parte de todos los equipos del MCyE”.