Nación autorizó para este año subas escalonadas en el transporte de energía eléctrica que superan el 45%

El actual Interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Osvaldo Ernesto Rolando, “autorizó subas graduales en las tarifas de transporte de energía hasta fin de año, las cuales sufrirán un alza del 45,15%, para la región NEA”. La medida fue dispuesta mediante la Resolución Nº 310/2025 del ENRE, luego de la cual los usuarios finales del servicio de energía eléctrica deberán hacerse cargo de una remuneración anual a la empresa TRANSNEA S.A. que haciende a la suma de $37.741 millones, implicando ello que, desde el próximo mes se le abonará a la transportista de energía un 9,03 % más y entre los meses de junio y diciembre del corriente, el alza será del 5,15 %. Sobre este particular, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, recordó: “hemos expresado en la Audiencia Pública celebrada en el mes de febrero del corriente año, nuestra oposición a estos incrementos, al momento de discutirse la aplicación del mismo, rechazando este aumento” que, ahora autoriza el Gobierno Nacional, toda vez que la situación de los usuarios residenciales y comerciales no soportan más subas que deben pagar con sus depreciados ingresos, sumado a que la inflación de abril rondó el orden de los 3,4% y ya acumula el 11,5% en este 2025. Registramos subas de entre un 7 y 15 % en los productos de la canasta básica familiar, y mayores porcentajes en otros productos esenciales y de consumo masivo, momento en que se dispone una nueva suba en la tarifa de energía eléctrica, siendo lo más preocupante el negacionismo de las autoridades nacionales a quienes parece no importar la perdida del poder adquisitivo de la gente y en lo que va del año, según los datos del INDEC los ingresos de los trabajadores han tenido alzas del 0,1 % en enero, 3,7% para el trimestre febrero, marzo y abril en tanto que el Ministro de Economía de la Nación anunció que no convalidará aumentos del más del 1 % para el corriente mes, con lo cual es fácil determinar que, los salarios continúan perdiendo contra la inflación. En este esquema, hemos solicitado que se contenga el incremento de los servicios públicos, fijando cuadros tarifarios razonables y no confiscatorios, la respuesta se ha dado en sentido contrario, pues han eliminado subsidios y ahora suben las tarifas, con un daño directo al bolsillo de los trabajadores en el monto de las facturas y que deben aplicar las Distribuidoras. En este contexto, solicitaremos a nuestros representantes a nivel nacional, especialmente a los alineados con las políticas del presidente Milei, que continúan pretendiendo instalar en la provincia que las subas de energía no son generadas desde el Gobierno Nacional y ya que no asistieron a ninguna Audiencia Pública en la que podrían haber defendido la economía de los usuarios formoseños, cuanto menos, nos acompañen en nuestro pedido al Ministerio de Hacienda de la Nación, para poner freno a una política tarifaria energética que va contra del consumo y el poder adquisitivo de la gente, que se debe endeudar para poder pagar, los costos irracionales de la generación y el transporte energético que abarca más del 78% de la composición de cualquier factura que se emita en nuestro país.-