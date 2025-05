"Los nuevos profesionales egresados de la UPLaB son una muestra más del gran avance de la educación de Formosa"

El gobernador de la provincia de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, presidió el acto de colación de grado de tres carreras de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB): las Licenciaturas en Turismo y Ciencias Ambientales, como así también de Ingeniería en Producción Agropecuaria.

En su extenso discurso, reivindicó a la educación pública y gratuita, marco en el cual resaltó que Formosa salió primera en las Pruebas Aprender 2024, también ratificó que la provincia seguirá invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación, a pesar de que el Gobierno nacional está recortando en todas esas áreas, cerrando instituciones como el CONICET y echando a los científicos que se formaron en el país.

En primer término, el mandatario provincial señaló que el acto llevado a cabo este miércoles 14, en horas de la tarde, en la novel institución universitaria con sede en la localidad de Laguna Blanca, quedará “en la memoria de todos los formoseños”.

Fueron más 20 títulos universitarios los que se entregaron, marcando que “más del 50% de los egresados son mujeres y el 81% la primera generación en alcanzar el título universitario en sus familias”. Y resaltó que estos datos son “muy importantes”, ya que denotan el avance de la educación en la provincia.

En ese sentido, y tomando el caso de la ingeniera originaria del pueblo wichí recibida en la UPLaB, Carolina Gardel, quien es del Departamento Ramón Lista, de la comunidad de El Quebracho, respondió que “esto es para esos que nos miran de costado, fundamentalmente, los capitalinos de la Nación, los porteños, para que de una vez se callen. Y decirles también que Formosa salió primera en las Pruebas Aprender 2024”.

Enfatizó que estaban sorprendidos por esos resultados obtenidos por la provincia, cuando el mismo Gobierno nacional las hizo: “Fue toda una sorpresa que Formosa haya tenido este nivel, pero claro que lo tiene porque en la provincia hay justicia social y está demostrada de esta manera”, contestó categórico.

Después, en su alocución, se refirió a que hace poco visitó la provincia una legisladora nacional, quien durante su permanencia en la ciudad dijo que estaba asombrada de haber encontrado unos 20 carteles, “y yo le digo a ella por qué no cuenta qué dicen, porque en ellos no solo está la fotografía mía, sino que en ellos está la política que se lleva adelante por decisión del pueblo formoseño”.

Entonces, “en vez de contar de contar carteles”, le sugirió que contaran realidades, “como las 1513 escuelas inauguradas y una Universidad creada en el interior de la provincia para tratar de dar equidad a nuestro territorio”, por consiguiente ratificó Insfrán: “Vamos a seguir por este camino”.

En contraposición total al “Gobierno nacional que repudia y odia la educación pública y gratuita, en Formosa la reivindicamos”, dejó en claro y recordó también el mandatario los dichos del doctor Alberto Zorrilla, “gran ministro y amigo”, quien decía: “‘La educación es gratis para los estudiantes, pero para eso es el Estado el que les paga a los profesores’, así que no es gratis”.

Seguidamente les agradeció, algo que siempre hace, “primero a la Universidad Nacional de Formosa por permitirnos crear el Instituto, en segundo lugar, a su primer director, al querido amigo Miguel Alonso Torres, y en la persona de él a todos los que colaboraron para que esto sea realidad; y ya con títulos emitidos como Universidad Provincial de Laguna Blanca”.

En cambio, la realidad de lo que sucede en el país es totalmente diferente, por cuanto “hay un ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien se regocija cuando clausura instituciones que llevaron años para que puedan tener la formación adecuada”, rechazó Insfrán.

En esa misma línea sumó también el ataque del presidente Javier Milei a los científicos, al CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que fue creada por el Gobierno del general Juan Domingo Perón. “Nunca vi un país en el mundo que haga esto”, dijo sobre atacar “el uso pacífico de la energía atómica”, al igual que se lamentó porque en el país el Presidente eche a todos los profesionales que se han formado durante años.

En contraposición, ratificó que su Gobierno apuesta a la ciencia, la tecnología y la innovación, por eso en Formosa “está el Polo Científico y Tecnológico, que está dando sus primeros pasos. Así que vamos por buen camino”, acentuó categórico.

Insfrán aprovechó también para señalar que, sin arrogarse vaticinios, “no puedo dejar de recordarles a ustedes cuando en el 2023, en plena campaña electoral”, pidió que no se equivoquen si votaban a este candidato que, finalmente, logró imponerse en referencia directa al actual Presidente, ya que “estarán votando a su propio verdugo”.

Dijo entonces que “me hubiera querido equivocar, pero el tiempo me dio la razón. Así que espero que aquellos comprovincianos que eligieron esa opción, recapaciten ahora y no se dejen llevar por esas personas que denuncian todos los días, hablan, acusan, pero no dicen nunca qué van a hacer si son Gobierno”.

Ni tampoco “esa oposición, que apoya a esta gestión de Milei, pero no son capaces de decirlo, sino que buscan excusas”, clarificó Insfrán y graficó esa afirmación con el caso de un legislador nacional de la oposición que “se cree más simpático al decir que su límite “es Milei e Insfrán”, algo que consideró que no tiene sentido, ya que “si quiere superar sus límites” lo que debería hacer “es convencer al pueblo a que lo voten”.

Y observó que, sin embargo, “no he escuchado de ningún proyecto superador” desde la oposición, que “ya no saben qué hacer”, al punto que “ahora piden la intervención de la provincia”, cuando “tienen la oportunidad de las elecciones a convencionales constituyentes para la reforma de la Constitución”.

“Allí si tienen suficientes convencionales podrán poner en la Constitución el nombre y el apellido del gobernador que ellos quieren”, les contestó el mandatario, teniendo en cuenta que “con los votos no pudieron” porque el pueblo una y otra vez lo ha ratificado a él en las urnas.