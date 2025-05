Las Lomitas: Continúan las acciones del Gobierno provincial para fortalecer a los ladrilleros

Ante el abandono al sector ladrillero de Las Lomitas por parte del Municipio de esa localidad, dirigido por el intendente Atilio Basualdo, el Gobierno provincial continúa llevando adelante múltiples acciones de fortalecimiento de la actividad a partir de la decisión del gobernador Gildo Insfrán de apoyarlos en todo lo que los productores necesiten.

Así lo destacó el contador Ricardo Fischer, subsecretario de Economía Social del Gobierno de Formosa, recordando que se vienen realizando constantes relevamientos de quienes están dedicados a esta actividad, a lo cual se suman las entregas de equipamientos y herramientas para que puedan trabajar, así como capacitaciones, movimientos de suelos, la construcción de una toma de agua, entre otras.

Asimismo, denunció que el actual intendente se quedó con 80 equipos que la provincia les había enviado a los ladrilleros lomitenses.

“Les habíamos dado primero 60 y después 20 equipos de ladrillería, para todos los ladrilleros de Lomitas, y después descubrimos que el intendente no les entregó, entonces no sabemos qué hizo”, afirmó.

Dijo que “tenemos los comprobantes firmados, o sea, no nos pueden venir a decir que estamos inventando por algo electoral, le entregamos 80 equipos y él no los entregó. Ahora les está dando a algunos, pero eso es de la gestión del gobernador Insfrán, no de Basualdo”.

Informó que este jueves 15 se concretará una nueva entrega de equipos y herramientas: “Vamos a entregar para lo último que relevamos, unos 45 kits, con lo cual llegaremos casi al centenar otorgado, porque hay muchas ladrillerías en Lomitas y comunidades aledañas; el ladrillo local es muy bueno y provee a toda la zona”, subrayó.