El dirigente justicialista de Las Lomitas, Jorge Martínez Meza, brindó su opinión sobre la actual postura política del intendente de la localidad, Atilio Basualdo, repudiando la decisión de haberse “sumado a la causa del presidente libertario Javier Milei”.

“Todos sabemos que Basualdo se tiró para la línea de La Libertad Avanza (LLA) con un Presidente de la Nación que intervino en el PAMI, que cortó todas las obras públicas, las asistencias sociales, es decir, tomó medidas que ya fueron ejecutadas por Gobiernos anteriores que no fueron peronistas, como los de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri”, argumentó.

Recordó que estas conducciones nacionales en manos de “liberales que nunca estuvieron a favor de la gente y del pueblo, trajeron crisis que pegaron fuerte en las clases sociales bajas y medias”.

“Hoy, en Las Lomitas se ve el fiel reflejo de lo que está ocurriendo a nivel nacional, porque Basualdo se sumó a la causa de Milei que es la de no tener obras públicas, la de no atender al vecino, la de no estar en el barrio al lado de la gente, sino la de mantenerse al margen y ocuparse solamente de sus negocios o de lograr alguna banca provincial o nacional”, fustigó, dejando en claro que el actual jefe comunal “llegó al Municipio con la boleta azul, a través del Modelo Formoseño”.

A su vez, sumó otra fuerte denuncia en contra del intendente, al comentar que no permitió la habilitación de una empresa de internet, situación que se repitió con otros ciudadanos lomitenses que quisieron poner alguna empresa “y él les prohibió”.

“La persecución duele y todo el pueblo lomitense ve el maltrato y el abuso de poder que está ejerciendo”, advirtió. “Las Lomitas vive con tristeza estos hechos”, cerró Meza.