Este miércoles 28 de mayo, a las 11 horas, en el Galpón G del Paseo Costanero, el Instituto de Asistencia Social (IAS) junto a la Subsecretaria de Defensa al Consumidor y Usuario lanzaron el programa "Consuma Conciencia”.

En ese marco, además, se realizó una firma de convenio de colaboración recíproca con el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas; el Ministerio de Cultura y Educación y la Fundación Banco Formosa.

Al respecto, el titular del IAS, Édgar Pérez, explicó que este programa está dirigido a docentes, estudiantes y padres de toda la comunidad educativa y aborda temas que “hoy son muy actuales y que atraviesan todos los niveles educativos de nuestra sociedad”.

“Y que claramente están demandando que la política pública también, hoy pueda tomarlo como tema y desarrollarlo. Entendemos nosotros, en el mejor ámbito, que es la institución educativa, abordar temas como los derechos del consumidor, en todos los niveles, para nuestros jóvenes consumidores, para los más pequeños y para los adultos”, detalló.

Y agregó: “También otras cuestiones que hoy son muy comunes, con el avance tecnológico, el desarrollo de las comunicaciones, la conectividad, que es el acceso a las plataformas, a las redes sociales, y que muchas veces el mal uso, el uso indebido, la ilegalidad, exponen a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a riesgos que buscamos evitar con esto”.

Asimismo, el funcionario recordó que hubo otras experiencias anteriores que se desarrollaron acompañando diferentes programas de gobierno, “donde el contacto con los jóvenes, con los docentes, primero pone en valor la importancia de tener una educación pública”.

“El modelo formoseño no es sólo tener los mejores edificios en todo el país, los techos azules, el contenido, los docentes, los alumnos, el nivel de formación que ha sido demostrado, sino también es necesario hablar de estas cuestiones, que en algunos lugares donde no está el Estado, donde no hay una política, se deja en manos del mercado, de la ilegalidad, de los especuladores, la salud financiera y psíquica de nuestros niños, de nuestros docentes, de la comunidad en su conjunto”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, añadió que el programa apunta a abordar “la prevención de la ludopatía en nuestros adolescentes”, por lo que, “entendimos que el ámbito en el cual se debe trabajar en torno a ello es la escuela, pero fundamentalmente con un trabajo asociativo de actores que son esenciales en esto”.

“Por un lado, el sector financiero, el Banco de Formosa, a través de la Fundación Banco Formosa, es un actor. El Instituto de Asistencia Social de nuestra provincia es el otro. Y, por supuesto, todo el sector educativo y la comunidad educativa. Entonces, hoy suscribimos un convenio con el cual se van a definir qué actividades vamos a llevar adelante”.

“Está dirigido fundamentalmente a la formación de formadores, la capacitación de docentes y voluntarios para poder trabajar en el ámbito escolar, no sólo con los estudiantes, sino también con las familias, en torno a la educación financiera, pero fundamentalmente en todas aquellas herramientas que permiten prevenir la ludopatía, que termina siendo un problema de salud vinculado al juego online”, indicó.

Y ahondó: “Hay una serie de cursos de formación de formadores y voluntarios destinados a docentes y a la comunidad, que se van a iniciar en el mes de junio, pero por otra parte la Fundación Banco Formosa va a ofrecer la formación online para las familias, para los estudiantes, con acceso libre y gratuito, y sobre eso tendremos una serie de actividades que vamos a desplegar en todo el territorio de la provincia para trabajar en torno a este tema”.