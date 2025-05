La Comisión directiva del CEC-Formosa rindió cuentas en asamblea general

En la sede del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa tuvo lugar recientemente la Asamblea General Ordinaria del gremio mercantil, donde se puso a consideración la memoria de la Comisión Directiva, el balance general y el informe de los Revisores de Cuenta correspondientes al ejercicio 2024

En relación a las actividades de mantenimiento y construcción realizadas el año pasado, el titular del CEC-Formosa, Aníbal Alarcón resaltó las readecuaciones y refacciones en el edificio central, como así también en nuestro “Camping Mercantil”, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 11. Vale destacar que, durante 2024, la gran familia mercantil de Formosa pudo disfrutar de las piletas de dicho predio. En tal sentido, se habilitó la Colonia de Vacaciones para hijos e hijas de afiliados”.

“Por otra parte – destacó - la Secretaría de Deportes ha impulsado exitosamente la realización de distintos certámenes deportivos en la sede y en el camping, con el fin de confraternizar y estrechar vínculos de amistad y compañerismo entre los participantes y de estos para con su gremio. A lo largo del año ha fomentado la práctica de las siguientes disciplinas: fútbol de campo, Futsal, Volley y truco”

Informó además que “el Departamento de Tesorería ha presentado mensualmente el Balance de Caja ante la Comisión Directiva, cuyas partidas coinciden con las detalladas en el Balance General”

En cuanto a beneficios y ayudas para los afiliados, Alarcón precisó que “se realizaron reintegros de medicamentos y se entregaron subsidios económicos para afiliados derivados a Centros de Alta Complejidad. Asimismo, se brindaron servicios de ortopedia (silla de ruedas, muletas, etc.) y subsidios a gerontes. También se cumplió con pagos por servicio de sepelio, mientras que para los hijos de los afiliados se procedió a la entrega gratuita de útiles escolares y de agasajarlos por el Día del Niño, tanto en capital como en el interior”.

Con respecto a las acciones gremiales, el máximo referente sindical del CEC-Formosa señaló que “se siguió trabajando en la fuerte defensa de los compañeros y compañeras mercantiles, realizando movilizaciones, cuando el diálogo ya no era posible, ante la falta de entendimiento de los empleadores de su obligación en cumplir con la normativa vigente en materia laboral”. “En otro orden -detalló- se procedió a la elección de delegados y la renovación por cumplimiento de mandato en las distintas casas comerciales de Formosa” . Resaltó además “la continuidad de los acuerdos oportunamente alcanzados respecto los horarios restringidos de trabajo en festividades relevantes como las de Pascuas y fin de año. Asimismo, como ya es política de esta gestión, hemos logrado hacer valer nuestro día: 26 de septiembre, mediante una intensa campaña de difusión del derecho de los compañeros y compañeras mercantiles a no respetar esa fecha no laborable. Finalmente, se acompañaron de cerca los acuerdos paritarios durante el año 2024”.

Refiriéndose al accionar del Departamento de Fiscalización, precisó que “se labraron actas de verificación de deuda a varias empresas, como así también, en aquellos casos en donde se denotó voluntad de pago, consesuándose planes de pago. Por otra parte, se sigue trabajando en la optimización de las herramientas digitales utilizadas en el área, particularmente, del flamante “Sistema Integral de Fiscalización del CEC-Formosa”, con el fin de mejorar la gestión”.

Ratifican acuerdo paritario

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) confirmó la plena vigencia del acuerdo salarial para el trimestre abril-junio de 2025, firmado el pasado 29 de abril con las cámaras del sector, pese a la demora en su homologación por parte del Ministerio de Capital Humano.

El acta establece que los empleadores deben aplicar los aumentos previstos y pagar “a cuenta” de forma inmediata.

FAECYS enfatizó que el convenio firmado con las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA, es totalmente válido, aunque todavía no haya sido homologado formalmente por la Secretaría de Trabajo.

Además, destacó que el acta de acuerdo incluye una cláusula que asegura su aplicación inmediata, incluso si hay demoras administrativas. Por lo tanto, las empresas del sector deben comenzar a abonar los aumentos pactados, especificándolo claramente en los recibos de sueldo.

Entregan premio

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa, Aníbal Alarcón procedió a entregar de la moto Zanella 110 que fuera sorteada en el marco del Día Internacional del Trabajo. El afiliado que resultó ganador fue Edgar Ramírez, empleado mercantil de APA Supermercados.