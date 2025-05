Director adjunto del Hospital de Las Lomitas: “Es un avasallamiento al equipo de Salud”

El director adjunto del Hospital de Las Lomitas Javier Trachta opinó sobre el operativo territorial que se organizó en esa localidad para la semana próxima, por parte del Municipio y el Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Comentó que las autoridades sanitarias locales no fueron notificadas de la realización de este operativo, consideró que traerán a profesionales de otras provincias a atender y advirtió que en realidad se trata de un intento de salvataje político para el intendente liberal, Atilio Basualdo, ante las próximas elecciones.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), lamentó que se utilicen los “pocos recursos que Nación dispone para salud, para venir a hacer campaña a Las Lomitas, donde tienen un libertario que va de capa caída, y están tratando de salvarlo de alguna manera”.

Recordó además que se trata de representantes de un Gobierno nacional que redujo a la más mínima expresión todas las prestaciones y beneficios para jubilados, quitándole 1.200 productos a los que accedían gratuitamente.

También, quitó los medicamentos gratuitos a los pacientes oncológicos, y reveló que a diciembre del año 2024, más de 600 personas murieron a causa de la falta de estos medicamentos.

Lamentó también el cese del programa de cuidados paliativos, orientado a dotar de una mejorar calidad de vida a personas con una enfermedad grave, como también el recorte presupuestario superior al 70% en programas de enfermedades crónicas muy importantes como HIV, Hepatitis, Tuberculosis.

“Esta ministra no ha repartido los recursos que tenía de alimentos para la gente. En todo el país, ella tendría que estar ahora reunida con todos sus asesores, porque no sabe nada, que le permitan organizar un programa nacional para hacer algo, no venir a repartir cuatro anteojos a Las Lomitas” fustigó.

Recordó que quizás en Formosa el impacto de estas quitas no se notó, porque el gobernador Gildo Insfrán tomó la decisión política de cubrir aspectos importantes como por ejemplo los módulos alimentarios para aborígenes, los ítems que se les quitaron a los docentes, entre otros.

Trachta recordó que Formosa cuenta con un robusto sistema de salud, de complejidad creciente, y que en el caso de su localidad, por ejemplo atienden especialistas para realizar atenciones en forma periódica.

“Por eso, esto es un avasallamiento al trabajo de salud que viene haciendo el equipo acá. No informar, por lo menos. Y obviamente pedir autorizaciones al Ministerio de Desarrollo Humano que rige este tipo de movimientos que hay que hacer” opinó.

Brítez

En la misma línea se pronunció la dirigente justicialista Otilia Brítez, quien criticó además a los dirigentes locales que permitirán la llegada de este operativo a la provincia, y a la colaboración de cierto sector de la Iglesia, cediendo sus instalaciones.

En diálogo con AGENFOR, consideró que la ministra de Capital Humano Sandra Pottovello es “una muy buena alumna del personaje que tenemos como Presidente, que dice que es un topo que ha venido a destruir el Estado desde adentro”.

Además de todas las medidas conocidas, lamentó que el día viernes se dieron de baja en forma definitiva todos los programas que dependían del Ministerio de la Mujer, 16 en total.