Reiteraron que la población de riesgo debe vacunarse contra la gripe para estar protegidos ante la llegada de los días más fríos

Teniendo en cuenta que las enfermedades respiratorias aumentan su circulación en este periodo del año y la vacuna antigripal resulta una herramienta fundamental para contrarrestar los efectos que puede tener esta enfermedad en las personas más vulnerables.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano recordaron que el Gobierno de la Provincia, ya habilitó la vacunación antigripal para todos los grupos considerados de riesgo según lo establece el Calendario Nacional de Vacunación.

“La vacuna contra la gripees obligatoria y se aplica de forma gratuita en todos los centros de salud, hospitales y vacunatorios públicos de nuestra provincia, a las personas incluidas en los grupos de riesgo, que son las más vulnerables ante el virus influenza causante de la gripe”, señaló una vez más el jefe del Departamento de Inmunizaciones de la cartera sanitaria provincial, licenciado Julio Arroyo.

Entre la población de riesgo que debe recibir esta vacuna se encuentran: las embarazadas (en cualquier mes de la gestación), las puérperas (durante los 10 días posteriores al parto), las niñas y niños que tienen entre seis meses y dos años de vida, las personas de tres hasta 64 años que tienen enfermedades de base, los adultos mayores desde los 65 años en adelante y el personal de salud en actividad.

Respecto a eso, el funcionario puso el acento en “no dejar pasar el tiempo para aplicarse la vacuna porque lo ideal es que estén vacunados para que cuando los días más frescos y fríos se instalen, esos grupos de riesgo ya estén resguardados mediante la vacuna”.

“Sabemos que al cuerpo le lleva aproximadamente dos semanas en desarrollar las defensas desde que la persona recibe la dosis. Por eso es importante que las personas con mayor riesgo puedan llegar a esa época inmunizados y con las mejores defensas posibles frente al virus”.

“Para aplicarse la vacuna no es necesario presentar una orden médica y quienes concurran a vacunarse solo deben asistir con su DNI en mano y su carnet de vacunación si es que lo tienen, pero si no lo tienen no es motivo para que no puedan vacunarse”, subrayó.

En Formosa, la vacunación antigripal dio inicio el 19 de marzo con tres de los grupos de riesgo, a los que sumaron los tres restantes a partir del 26 del mismo mes.

“Y no obstante que, tanto en la Capital como en el interior de la provincia, desde esa fecha la vacuna está disponible en cada lugar y, además, los equipos de vacunadores de los centros de salud y hospitales están haciendo operativos de vacunación en terreno, instamos a quienes aun no se hayan vacunado a que se acerquen a hacerlo”, dijo.

Hizo saber Arroyo que durante el otoño y el invierno se registra una mayor circulación de las enfermedades respiratorias, entre las que se encuentra la gripe, enfermedad que puede afectar muy severamente a las personas de riesgo “y aunque la vacuna no previene la gripe, sí es una estrategia clave para evitar o disminuir las complicaciones graves, secuelas, internaciones e, inclusive, las muertes que puede traer esta enfermedad. Y eso está demostrado”, afirmó.

Reiteró también que esta vacuna “debe repetirse cada año” es decir que, aunque la persona de riesgo ya se haya vacunado el año anterior “debe colocarse la nueva dosis porque cada año la composición es diferente debido a que el virus va mutando y la protección inmunológica disminuye con el paso del tiempo”.

En tanto, difundió nuevamente para cerrar que la vacuna antigripal puede ser aplicada “a la vez” junto a otras vacunas del Calendario y con el refuerzo de la vacuna COVID- 19 “para lo cual no hay ninguna contraindicación”.