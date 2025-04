La historia de Mía y la fórmula elaborada por Laformed que salvó su vida y la de miles de bebés prematuros

Hace 11 años, Mía nació de manera prematura con tan sólo 29 semanas de gestación en una clínica privada donde le informaron a su madre Claudia que su niña no tenía posibilidad de sobrevivir. Mediante un tratamiento que se le realizó en el Hospital de la Madre y el Niño donde se le administró la fórmula de alimentación parenteral extemporánea, elaborada por el Laboratorio Provincial Laformed, la niña volvió a la vida, según palabras de Claudia.

El 8 de abril de 2014 fue un día clave en la vida de Claudia, una madre cuya historia quedó marcada por la esperanza y la gratitud hacia el sistema de salud público. Ese día, hace 11 años, su hija Mía, nacida prematuramente con tan solo 29 semanas de gestación, volvió a la vida porque se le administró la mezcla de alimentación parenteral. Dicha preparación hecha para bebés prematuros está a cargo del Laboratorio Provincial Laformed, que entre el año 2024 y lo que va del 2025 lleva entregados más de 6500 mezclas (comprendidas en bolsas de 250, 500 y 1000 mililitros), demostrando la impresionante demanda de este producto y el beneficio que implica tener en la provincia un lugar que abastezca a los entes de salud con este valioso producto.

Claudia recuerda como si fuera ayer ese momento cuando su hija, nacida con un peso de solo 1200 kilos, fue trasladada de urgencia al Hospital de la Madre y el Niño. “En ese momento, mi hija estaba al borde de la muerte. Nos habían llamado de la clínica privada donde nació, diciéndonos que se moría. Fue justo el 8 de abril”, relató con voz temblorosa. La situación era crítica, fue allí cuando la respuesta llegó desde el sistema de salud público.

El Hospital de la Madre y el Niño fue el lugar donde Mía comenzó a recibir la atención que necesitaba para sobrevivir. Allí, un equipo de médicos y enfermeras se encargó de su recuperación y administró la fórmula de alimentación parenteral, mientras Claudia, con el corazón en vilo, acompañaba cada pequeño paso de su hija. La doctora Liliana Coronel, jefa del Servicio de Neonatología del Hospital de la Madre y el Niño, resaltó la importancia de la alimentación parenteral en estos casos. “La alimentación parenteral es un preparado especial de nutrientes que necesitan sobre todo los recién nacidos prematuros, especialmente aquellos que nacen por debajo de 1500 gramos que no pueden ser alimentados de inmediato”, explica la doctora. “Esta fórmula está hecha en base a proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales que hacen que el recién nacido reciba todo lo necesario para su recuperación”, añadió.

A quiénes se les suministra la alimentación parenteral

La alimentación parenteral está destinada sobre todo a los recién nacidos de “pretérmino” (generalmente por debajo de 1500 gramos, como se explicó anteriormente) y para niños “de término o de alto peso que presentan alguna patología quirúrgica en el estado de su recuperación”.

Este tipo de alimentación fue clave para la recuperación de Mía, ya que permitió que recibiera los nutrientes necesarios a través de un catéter intravenoso debido a que su sistema digestivo aún no podía asimilar la leche materna. “Sin esa fórmula, mi hija no habría sobrevivido”, asegura Claudia, remarcando que “la fórmula (de Laformed) fue un sinónimo de vida, y lo mejor es que fue completamente gratuita. Cuando estaba en la clínica privada no tenía idea de lo valiosa que era, inclusive escuché a otras madres mencionar lo costosa que era dicha preparación”.

El producto antes que fuera producido en Laformed se traía desde Córdoba y solo se conseguían con una base estándar, mientras aquí se realizan de acuerdo a la situación particular del bebé. “Esa fórmula mágica, como la llamábamos nosotras las mamás, le dio vida a todos los bebés prematuros. Es maravilloso que exista y que se la pueda dar gratuitamente al que lo necesita realmente”, subrayó.

“El equipo médico, junto con el hospital y todo el resto de su equipo de trabajo, me mostraron lo que realmente significa tener un sistema de salud público eficiente y presente”, destacó Claudia, resaltando que “mi hija no solo recibió la atención médica adecuada sino que también recibió mucho amor durante su estadía en el hospital, al igual que todos los niños que allí estaban, sin distinción de clase ni otras cuestiones, la atención fue de extrema calidad para todos”.

Elaboración propia en la provincia

El licenciado Ricardo Acosta, gerente técnico del Laboratorio Laformed, explicó cómo la alimentación parenteral es personalizada para cada bebé, ya que es solicitada por un médico o la entidad de salud pública, tomando en cuenta su peso, edad gestacional y necesidades específicas. “Cada fórmula es elaborada de manera individualizada, asegurándonos de que el bebé reciba los nutrientes que necesita para sobrevivir y desarrollarse”, relató Acosta, acotando que “el seguimiento es fundamental, ya que la evolución de cada bebé es única y requiere atención constante”.

Además Acosta detalló que esta preparación llamada “mezcla de nutrición parenteral extemporánea” es elaborada hace 15 años en la provincia y no tiene ningún tipo de costos para las familias. “El beneficio de que se realice en Formosa se traduce en el hecho de que dejamos de depender de agentes externos, antes se tenía que recurrir a un laboratorio cordobés y en el día de hoy el producto se le elabora día a día en nuestro territorio, eliminando el factor logístico que implicaba el transporte, el valor de los insumos. Además, desde allí se enviaban productos estándar, los que se elaboran aquí son hechos de acuerdo al pedido detallado que requieren los pacientes”, explicó el licenciado.

Otra cuestión a tener en cuenta es la inmediatez con la que se elaboran estas preparaciones: “una vez realizado el pedido nuestro equipo de profesionales, que son 100% formoseños, se encargan de llevar adelante el proceso sin descanso alguno, trabajando los 365 días de año abasteciendo a las entidades de salud pública”, detalló.

Aplicación de la alimentación parenteral y el control posterior

En este sentido, la doctora Coronel explicó que este tipo de nutrición se administra a través de una vía central, lo que garantiza que los nutrientes lleguen de manera segura al torrente circulatorio del bebé. “Es crucial que se utilice una vía central, ya que la infiltración de alimentos en las venas periféricas puede causar daño físico o químico al recién nacido”, afirmó. De acuerdo a la evolución de los niños se les brinda el alta correspondiente y luego se realiza un control periódico para evaluar el estado de cada paciente.

El seguimiento posterior al tratamiento es otro de los aspectos que Claudia destacó del sistema público de salud. “Desde el momento en que mi hija salió del hospital, nos dieron citas de seguimiento para asegurarse de que Mía se desarrollara correctamente. Nos realizaron estudios de vista, oído, corazón, y otros chequeos que son cruciales para un bebé prematuro”, comentó Claudia y marcó: “Además, nos brindaron apoyo psicológico y educativo para los padres, para que pudiéramos estar preparados para cualquier emergencia fuera del hospital”.

A raíz de esto Claudia mostró su eterno agradecimiento hacia el personal de enfermería, médico, laboratorio, banco de sangre, Registro Civil y todo el personal que compone el hospital por la calidad de atención y el factor humano.

Hoy, Mía es una niña sana y feliz, sin secuelas de su nacimiento prematuro. Su historia es una de esperanza, pero también de reconocimiento a la salud pública que le dio una oportunidad de vida. “Es increíble lo que hacen en el hospital. No solo salvaron la vida de Mía, sino que también me ayudaron a mí como madre. A veces no valoramos lo que tenemos hasta que estamos en una situación extrema, pero yo jamás olvidaré el trabajo y el amor que recibimos”, expresó Claudia con cierta emoción.

La historia de Claudia y Mía es un recordatorio de la importancia de un sistema de salud público accesible para todos y de cómo la solidaridad, la tecnología y el trabajo en equipo pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A través del trabajo conjunto de médicos, enfermeras, y laboratorios como Laformed, miles de bebés prematuros han tenido la oportunidad de sobrevivir y crecer en Formosa. En palabras de Claudia: “Para mí, esa fórmula, ese sistema de salud, es sinónimo de vida”.