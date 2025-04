Jorge Román: “Milei se jacta de licuar los sueños del pueblo; Insfrán construye futuro con justicia social”

El diputado provincial Jorge Román, en el marco de la grave recesión que atraviesa el país, contrastó con contundencia los modelos de gestión del gobierno nacional y de la provincia de Formosa.

“En un país sumido en la recesión más profunda de su historia reciente, donde la motosierra no distingue entre trabajadores, jubilados ni provincias, es necesario alzar la voz para decir la verdad: no todos los equilibrios fiscales son iguales”, advirtió Román en declaraciones públicas.

El legislador cuestionó con firmeza el relato oficial de Javier Milei sobre su política de ajuste.

“Javier Milei aplaude su propio ajuste como un adolescente enamorado de su espejo. Se vanagloria de haber alcanzado un supuesto 'superávit' al aniquilar los salarios estatales, licuar las jubilaciones hasta niveles indignos, cerrar la obra pública, eliminar subsidios al transporte y la energía, abandonar la educación, la salud y despojar a las provincias de los fondos que por derecho les corresponden”, señaló.

“Milei no construyó un equilibrio fiscal: construyó una máquina de devastar sueños. Su superávit no nace de la eficiencia, sino del saqueo social. No nace de la responsabilidad, sino de la crueldad económica”, denunció el legislador.

Frente a este panorama, el diputado puso en valor el Modelo Formoseño liderado por Gildo Insfrán.

“Frente a esta política del egoísmo y la indiferencia, en Formosa el modelo justicialista, bajo el liderazgo de Gildo Insfrán, demuestra que otro camino es posible”, sostuvo.

“Formosa tiene uno de los menores niveles de endeudamiento del país, apenas el 1,4% de su stock de deuda sobre sus ingresos. No hipotecamos el futuro de nuestros hijos. No ajustamos sobre los humildes, no dejamos a nuestros jubilados librados a la intemperie, no paramos la obra pública que genera trabajo y dignidad”, expresó Román.

Al profundizar en los logros provinciales, remarcó:

“Mientras Milei cierra hospitales y apaga aulas, Insfrán construye escuelas, hospitales, viviendas, rutas. Mientras Milei condena a los jubilados a sobrevivir con migajas, Formosa garantiza el 82% móvil para nuestros jubilados provinciales. Mientras Milei pisotea el salario de los docentes, Formosa sostiene con recursos propios el FONID y acaba de otorgar un aumento salarial del 45% para estatales, que se traslada íntegro a los jubilados, y establece salarios mínimos de bolsillo que superarán los $800.000 en mayo”.

Román también reivindicó el concepto de comunidad organizada y justicia social como pilar de la gestión provincial.

“Formosa no se rinde ni claudica. Formosa defiende la justicia social en tiempos de injusticia. Formosa construye comunidad organizada donde otros siembran soledad”, afirmó.

El diputado provincial diferenció con énfasis los valores de ambos modelos: “Nosotros no creemos en la selva del sálvese quien pueda que pregona Milei. Nosotros creemos en la Patria como un proyecto colectivo. Nosotros sabemos que no hay libertad verdadera sin justicia social”.

Finalmente, sentenció: “En Formosa gobernamos para el pueblo, no para los mercados. Milei gobierna para los banqueros y para sí mismo; Insfrán gobierna para el pueblo formoseño. Ese es el contraste. Esa es la verdad. Esa es nuestra lucha”, concluyó Jorge Román.