Gonzalez sobre el secuestro de media tonelada de marihuana: “Este procedimiento confirma el compromiso que tiene la Policía con la seguridad de los formoseños”

La Policía de Formosa secuestro más de media tonelada de marihuana y cuatro motocicletas en los barrios Las Orquídeas y Lote Rural 33 Bis de la jurisdicción cinco de la ciudad capital, donde integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron a un hombre de 29 años y secuestraron 825 panes de dicha droga.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez, brindó una conferencia de prensa detallando el procedimiento que llevaron adelante las fuerzas de seguridad provinciales y dijo que todo inició después de la medianoche de este jueves 10 de abril.

“En ese momento, se secuestran tres bolsos conteniendo panes de marihuana, y luego se procede al seguimiento de las personas que estaban involucradas, lográndose la captura de uno de ellos, y encontrando ya en la zona del Mangal, en el fondo, un cargamento importante de marihuanas, con el secuestro de cuatro motocicletas”, indicó.

Y añadió: “Ahora, lo que se está haciendo, es el proceso del pesaje del secuestro, así que es un procedimiento bastante importante, y que se está llevando a cabo con el conocimiento y bajo la supervisión de la Justicia Federal”.

En este punto, el funcionario explicó que la cantidad de sustancias secuestradas “excede muchísimo” el monto del Narcomenudeo, sino que ya se enmarcaría en Narcotráfico, por lo que es “un buen trabajo que lleva adelante nuestra área de Drogas Peligrosas y que confirma el compromiso que tiene la Policía de la provincia de Formosa con la seguridad de formoseñas y formoseños”.

Por tal motivo, aclaró que “los datos concretos” se darán a conocer luego de que termine este procedimiento a fin de no cometer imprecisiones.

Policías heridos en Las Lomitas

En otro punto, el Ministro se refirió al estado de salud de los policías heridos en el marco del ataque de un grupo de originarios de Campo del Cielo, el pasado sábado 5 de abril, y celebró, en primer lugar, “el buen ánimo del personal que se encontraban internados en el Hospital de Alta Complejidad (HAC) y en el Hospital Interdistrital Evita (HIEF)”.

“Yo tuve la oportunidad de visitarlos, de conversar con ellos, de hablar y es de poner en resalto el alto compromiso que tienen y el buen ánimo”, señaló; y detalló que, quienes fueron atendidos en el HIEF, ya fueron dados de alta pero deben continuar con un tratamiento ambulatorio.

“Por ahora permanecen internados los dos que están en el HAC. Uno de ellos ya empezó todo el tratamiento de reconstrucción de las heridas que había tenido en el rostro, fundamentalmente en el maxilar superior, con pérdidas de piezas dentarias y una lesión bastante importante en lo que es la boca, los labios”, precisó.

Asimismo, Gonzalez lamentó que el responsable de esta situación continúe prófugo pero confirmó que, hasta el momento hay dos personas detenidas y 49 imputadas en la causa que “ya están verificadas con filmaciones y testimoniales que se fueron tomando en el marco del sumario de prevención que se está llevando adelante y que corresponde también la supervisión de este caso al Juzgado de Instrucción de Las Lomitas”.

“La persona que fue identificada como la persona que conducía este vehículo que atropella de espalda al personal de la policía no es un detalle menor. Me parece que es muy importante, porque mucha gente en las redes sociales planteaba por qué el personal se queda parado y no se mueve ante la camioneta. Es simplemente porque la camioneta los atropella de espaldas. Ni la vieron porque la situación se estaba desarrollando delante de ellos”, especificó.

Y consideró que fue “una agresión cobarde y traicionera por la espalda”, al mismo tiempo que aseguró: “Esta persona que ha sido identificada, que podemos decir con toda seguridad que es empleado de la Municipalidad de Las Lomitas, se encuentra prófugo en este momento con pedido de captura”.

Aunque, el titular de la cartera, estimó que “es cuestión de tiempo” para dar con el responsable porque “realmente la conducta despegada es, a toda luz, es criminal”, por más que “su patrón trate de justificar la situación de las circunstancias, el hecho no tiene ningún tipo de justificación”.

“Porque a nadie en su sano juicio se le cruza por la cabeza atropellar deliberadamente y de manera voluntaria a las personas que estaban paradas en ese lugar por la espalda, sin siquiera darle la oportunidad de correrse porque no lo veían. Y si uno revisa las filmaciones se puede ver todo el proceso cómo se lleva adelante, donde se advierte de que avanza, frena, reflexiona y ahí toma la decisión de atropellar a los agentes”, argumentó.

Siniestro vial en Namqom

Por otro lado, Gonzalez fue consultado por el siniestro vial que ocurrió sobre la ruta nacional N°11, a la altura del barrio Namqom, y que derivó en un violento accionar de parte de los vecinos de la zona que prendieron fuego un camión y cortaron la circulación del único acceso a la ciudad de esa parte de la provincia.

“Es una situación absolutamente desgraciada en la que se produce un hecho de tránsito en la que un camión tiene una situación con un motociclista y este motociclista pierde la vida. No tenemos aún los detalles de la mecánica, de cómo fue el hecho de tránsito en sí, cómo se produce ese desenlace, pero sí de los hechos posteriores”, destacó.

Y relató: “Porque esta situación provocó la irada protesta de personas del barrio Namqom que agredieron al camionero, a quienes estaban también en el camión acompañándolo, procediendo luego a su incendio y al saqueo de la carga que era mercadería de los pequeños productores que se había ido a buscar a la zona de Riacho He Hé y que estaba destinada al programa alimentario Nutrir”.

Luego de saquear la carga, continuó el responsable del área, los vecinos también sustrajeron elementos del chasis del camión y aseguró que “se está trabajando con los referentes del barrio para poder empezar, por un lado, a analizar qué es lo que está pasando, cuáles son las circunstancias que provocan este tipo de reacciones absolutamente desmedidas”.

“Pero, por el otro lado, también ver que, en el momento en el que había que sostener la calma de las situaciones, se veían varios que estaban fogoneando esa situación y que están abiertamente alineados con algunos sectores de personas originarias que tienen una afinidad con los gobiernos que siempre han sido oposición al gobierno de la provincia”, advirtió.

Y concluyó: “Entonces acá hay una mezcla de cosas que es importante ir analizando con los mismos protagonistas de esta historia, porque una cosa es sentir legítimo dolor ante un hecho determinado y otra cosa es ser instrumentos de manipulación de otras personas que buscan otro tipo de resultados y efectos”.