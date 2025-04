Galarza: “La Beca Progresar cada vez está llegando a menos jóvenes en Formosa”

El coordinador de la Federación de Centro de Estudiantes Secundarios de Formosa (FeCES), el doctor Fernando Galarza, se refirió a la actual situación de las Becas Progresar e hizo un repaso de su funcionamiento en los distintos Gobiernos nacionales.

Dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) e inició recordando que “es una línea de becas que nació durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con la idea de dar una ayuda económica a estudiantes de Nivel Secundario, más precisamente para aquellos jóvenes mayores de 18 años que se encontraban finalizando sus estudios secundarios y que estaban impulsando los de Nivel Superior o universitarios”.

Continuó recordando que “durante el gestión de Mauricio Macri, la beca sufrió un desfinanciamiento”, situación que se revirtió en el mandato de Alberto Fernández, en donde Galarza subrayó que “se incrementó su valor, pasó a ser una ley nacional, de pagarse diez cuotas los beneficiarios empezaron a percibir 12 y los jóvenes de 16 y 17 años también pudieron acceder a ella”.

Lamentablemente, con la llegada de la conducción libertaria de Javier Milei, esta línea educativa nuevamente fue blanco de ajustes, “ya que una de las medidas tomadas, que resultó ser la más alarmante para todos los que desarrollan políticas públicas destinadas a la juventud, fue la eliminación del Fondo Fiduciario de Becas Progresar, que es la caja de donde sale el dinero para realizar los pagos”.

“A su vez, asusta mucho los requisitos impuestos, la plataforma de inscripción que no funciona y la imposibilidad por parte de muchos estudiantes de poder postularse a la beca. Es como que se le hace la vida imposible al alumno que quiera este beneficio escolar”, amplió.

Asimismo, recordó que antes de las últimas elecciones presidenciales, cuando recorrían los colegios secundarios desarrollando conversatorios informativos sobre la beca, “se ha llegado a escuchar a jóvenes que creían que al acceder a ella, iban a cobrar en dólares”.

Desafortunadamente, indicó que “hoy, no sólo no están cobrando en dólares, sino que muchos de los que eran beneficiarios ya no lo son. La Beca Progresar cada vez está llegando a menos jóvenes en Formosa”, denunció.

Por último, cabe recordar que en la Argentina, los estudiantes tiene dos líneas de becas activas: Progresar y Manuel Belgrano. “Esta última está destinada a estudiantes de alguna universidad o de alguna carrera específica, mientras que la Progresar es como la línea más amplia”, explicó.

En este sentido, lamentó que “hoy no estaría llegando a los estudiantes y que no ha tenido aumento, ya que se sigue pagando 30 mil pesos”.