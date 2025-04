El Senado rechazó los pliegos de Lijo y de García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia

El Senado rechazó este jueves los pliegos de los abogados Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para ser designados como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre los argumentos en contra se señaló que ambos letrados aceptaron ser nombrados en comisión por vía de decreto presidencial, en violación al procedimiento establecido por la Constitución Nacional, algo que ya había advertido el interbloque de Unión por la Patria.El pliego de Lijo fue rechazado por 43 votos contra 27 afirmativos del oficialismo y aliados, y una abstención. Mientras García Mansilla fue resistido por 51 senadores y senadoras, más de los dos tercios de los legisladores presentes.El jefe del interbloque de UxP, José Mayans, señaló que “nombrar jueces por decreto es inconstitucional” y afirmó que “el señor García Mansilla está usurpando el puesto”.En el mismo sentido, opinó que “más vale que García Mansilla presente la renuncia porque el delito que está cometiendo no prescribe”, al indicar en la compleja situación en que quedó el abogado al ser rechazado su pliego por la Cámara Alta y haber aceptado jurar como integrante del máximo tribunal sin el aval parlamentario.Antes, el formoseño había denunciado que hubo presiones desde el gobierno y sus representantes en el Congreso para suspender la sesión de hoy. Y reflexionó que “la anti-política destruyó el país y lo debe arreglar la política”, al fundamentar el rechazo de su bancada a la jugada del gobierno de incluir en la Corte jueces por decreto y afectar así la calidad de la democracia y la institucionalidad en la Argentina.Tras reseñar las decisiones de la Corte de restituir leyes derogadas por el Parlamento como la norma que regula el Consejo de la Magistratura e incluso aceptar la jura del ahora rechazado García Masilla, señaló: “Les decimos desde la política: señores de la Corte dejen de violar la Constitución, están violando la Constitución de forma permanente”.Martín Doñate, por su parte, recordó que, ya el año pasado, el interbloque UxP le advirtió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que si el gobierno “osaba utilizar la herramienta ilegal e inconstitucional de un decreto para designar a los propuestos (Lijo y García Mansilla), íbamos a rechazar de plano esos pliegos. Y hoy estamos acá, en este Senado, para cumplir con esa palabra y ejercer la indelegable responsabilidad de proteger el orden constitucional en la República Argentina”.“Nosotros, los senadores y senadoras de nuestro bloque, no estamos dispuestos a permitir lo que es a todas luces un golpe institucional para la Argentina”, señaló el senador por Río Negro. A la vez, apuntó que el interbloque mayoritario tampoco aceptará despojarse de sus “atribuciones y responsabilidades de respetar lo que taxativamente dice la Constitución Nacional para la designación de los magistrados de nuestro Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia”. “No son los pliegos, es la República, es el orden constitucional”, completóA su turno, el pampeano Daniel Bensusán recordó que “la Constitución establece mecanismos claros del funcionamiento de la democracia” y que, entre ellos, dispone “una mayoría especial para designar a los miembros de la Corte, una mayoría especial que tiene que venir de los acuerdos políticos a la luz del día, de cara a la ciudadanía, pero no de esos acuerdos políticos hechos a oscuras en un departamento (del barrio porteño) de La Recoleta”.Rechazó la actitud del presidente de enviar “pliegos para su tratamiento y, cuando no lo logra, los nombra por comisión. Eso es un claro abuso de poder por parte del presidente Javier Milei, al dejar de lado las facultades que tiene este Congreso para dar los acuerdos a los jueces de la Corte”. “Si dejamos que esto pase, estamos dando por hecho una vía paralela para nombrar a jueces de la Corte”, sentenció.Tras la sesión y en declaraciones periodísticas, la vicepresidenta del interbloque UxP, Anabel Fernández Sagasti, reclamó la renuncia de García Mansilla. Indicó que “ha sido contundente, con más de dos tercios de los miembros presentes del Senado, el rechazo a García Mansilla, así que no puede estar en la Corte, está usurpando un cargo y todo lo que firme y haya firmado es nulo de nulidad absoluta”.“La interpretación que acaba de hacer el Senado es que el Ejecutivo no tiene las facultades para designar a jueces por decreto. Ergo, nunca pudo haber sido juez de la Corte”, sostuvo la mendocina.El puntano Fernando Salino, durante el debate, dijo que “hubiéramos deseado otro tratamiento de los pliegos, el de la ley, el de la Constitución” y expresó su repudio al “decreto 137/25, que designó a estos jueces en comisión”. “Es importante que conceptualizaren dónde estamos parados. Estamos sin presupuesto, intentando nombrar jueces de por decreto y con endeudamiento por un DNU, esta es la institucionalidad hoy en la Argentina”, alertó.Para luego indicar que, durante el trámite, hubo “presiones de todo tipo” para evitar el rechazo de los pliegos y reclamó que los senadores actuaran con honestidad intelectual al votar, y advirtió que “tampoco podemos obrar por temor a un juez federal”. E insistió en que “no podemos permitir que se haga cualquier cosa”, al rechazar de plano la forma en que se intentó designar a ambos postulante en el máximo tribunal.