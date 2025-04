Denuncian que nueve de cada diez familias argentinas tomaron deudas para sobrevivir en el día a día

Los datos muestran también que el 10,7% de la población total depende de mercaderías, ropas o alimentos provistos por Gobiernos Provinciales, Instituciones y Entidades Benéficas-

Señalan que los hogares argentinos, donde los formoseños no son la excepción, frente a las actuales políticas económicas implementadas desde el Gobierno Nacional, se endeudan cada día más para cubrir gastos esenciales, en porcentajes preocupantes que llegan a casi un 30%, siendo esta una situación crítica, confirmada por la Consultora Analogías, “que detectó que casi un 64% de la población no cree que la pobreza esté bajando en el país como lo asegura el Gobierno Central”. El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que, existe un fuerte malestar que se refleja en el modo en que la gente consume y esto lo podemos corroborar con datos del INDEC, que mostraron un crecimiento marcado del uso de tarjetas de crédito en supermercados y autoservicios, donde los sectores más golpeados recurren cada vez más al “tarjeteo” para poder comprar los alimentos. En marzo, casi la mitad de las compras se hicieron con crédito: un 47.5% del total. En solo un año, este medio de pago creció más de 8 puntos porcentuales, mientras que las compras con débito retrocedieron del 33,2% al 25,1%. El relevamiento también deja en evidencia el descontento social generalizado. Un 63,9% califica la situación económica como “mala o muy mala”. En paralelo, se sigue erosionando la imagen del presidente Javier Milei. “En septiembre/octubre de 2024 la evaluación de la gestión Milei atravesó su primera turbulencia”, señalan los informes de las consultoras y advierten que “en marzo de 2025 los datos marcan el comienzo de una segunda turbulencia con final abierto”. Actualmente, el 52,1% de la población tiene una opinión negativa sobre el mandatario. Entre las principales preocupaciones de la sociedad, la corrupción volvió a escalar posiciones y desplazó a la pobreza y la inseguridad. Uno de cada tres argentinos señaló a la corrupción como el principal problema del país. Este cambio coincide con el impacto político del escándalo por la criptomoneda $Libra, que reavivó el tema en la agenda pública. Asimismo, de acuerdo a un relevamiento realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp), el 86% de las familias argentinas se encuentran endeudadas: el 53,6% a través de cuotas con tarjetas de crédito, el 18,1% pidió préstamos a familiares o amigos, y el 13,8% utilizó créditos de bancos o financieras). A esto se le suma que el 41,4% de los hogares debió utilizar sus ahorros para enfrentar gastos cotidianos durante 2024, una cifra cinco puntos porcentuales mayor a la que había en 2023. También, el trabajo discriminó entre la población indigente, pobre y por arriba de la línea de pobreza. En el caso de los hogares indigentes el porcentaje de deuda con amigos o familiares escala casi al doble (32,7%), mientras que la población que supera los ingresos determinados por la línea de pobreza recurre en un 60% al uso de tarjetas de crédito como principal vía de endeudamiento cotidiano, seguida de préstamos con bancos o financieras (15,8%). Los datos mostraron también que el 10,7% de la población total depende de mercaderías, ropa o alimentos provistos por instituciones (Gobiernos Provinciales, Iglesias, Instituciones Benéficas, etc.), porcentaje que se eleva al 31,7% en el caso de familias en la indigencia.