Corte sobre la Ruta Nacional 86 en Misión Tacaaglé

La Defensoría solicitó a la Justicia Federal que se libere la calzada y se permita proseguir con el proceso judicial por un hecho de violación a una menor de edad.La Cámara Segunda en lo Criminal, confirmó que, si bien del informe socio ambiental, surge que los vecinos manifestaron que la menor M.S.D. convivía en el domicilio y mantenía una relación de pareja con el imputado Santiago Sankae, no surge de otras pruebas objetivas aportadas que, las relaciones sexuales con menores de edad, inferior a los 12 años, integren las prácticas habituales de la Comunidad “Misión Wichí – km. 15 – Ruta 86” a la que pertenece el imputado y que el abuso sexual con acceso carnal con supuestos consentimientos en virtud de relaciones sexuales prematuras invocadas como aceptadas en la Comunidad a la que pertenecen, resulta en principio objetivamente violatorio de los derechos a la integridad personal y a la dignidad del ser humano (arts. 5 y 11 Pacto SJCR, 12 Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), que en este estadío procesal, no deben dejar de aplicarse, “por la circunstancia de que ambos (víctima y procesado), pertenezcan a la Comunidad Qom, ya que el complejo garantístico de los derechos humanos, debe ser aplicado por el Estado Nacional y Provincial de modo igualitario a todos sus habitantes”-Desde las primeras horas del día de la fecha, familiares de un hombre procesado por abuso sexual a una niña de 11 años, se encuentran interrumpiendo el tránsito a la altura de la Ruta Nacional 86 en el Km. 1409, en cercanías de la localidad de Misión Tacaaglé. Los manifestantes demandan la liberación y/o prisión domiciliaria del detenido, de 22 años, luego de que la Cámara Segunda en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, confirmara el fallo del Juez de Instrucción y Correccional Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, en el Expte. Nro. 500, Año 2024, caratulado “Sankae, Santiago Luis s/ abuso sexual con acceso carnal” (Expte. Nº 1.691 de baja instancia) que dispusiera el procesamiento del imputado habida cuenta que “a prima facie” se confirmaron la existencia de indicios suficientes que hacen suponer la existencia del delito de abuso sexual de una niña que actualmente cursa un avanzado embarazo como consecuencia del hecho. La propia Jueza Unipersonal de Apelaciones, Dra. María de los Ángeles Nicora Buryaile, expresó que: “…si bien del informe socio ambiental, surge que los vecinos manifestaron que la menor M.S.D. convivía en el domicilio y mantenía una relación de pareja con el imputado Santiago Sankae, no surge de otras pruebas objetivas aportadas que las relaciones sexuales con menores de edad inferior a los 12 años, integren las prácticas habituales de la Comunidad “Misión Wichí – km. 15 – Ruta 86 a la que pertenece el imputado”. Por otro lado, agrega que los derechos fundamentales invocados por el recurrente, encuentran su límite en los mismos cuerpos normativos que los declaran y deben ser ponderados en consonancia con el principio de igualdad, por lo que, en ese contexto, la aplicación que pretende el recurrente en esta etapa provisional del proceso, no implicaría el resto de un derecho, sino, una peligrosa consagración de un privilegio para este determinado grupo, cuya etnia abunda en nuestra provincia, creando un peligroso precedente que atentaría contra un objetivo perseguido en los textos constitucionales consistente en la unidad nacional. Sobre este particular el Defensor del Pueblo de la Provincia expresó: “Hemos solicitado al Juez Federal, en turno, Dr. Pablo Morán, que disponga se libere el tránsito sobre la Ruta Nacional 86 a la altura de Misión Tacaaglé, tras recibir numerosos llamados de personas indignadas, docentes, padres de alumnos, productores, comerciantes y trabajadores independientes que están siendo perjudicadas por el corte, quienes reclaman que se les permita el ejercicio de su derecho de transitar libremente por la citada vía caminera, a fin de desarrollar sus actividades con normalidad. El Organismo de la Constitución, tomó conocimiento oportunamente de la solicitud de los familiares del hoy procesado, con anterioridad a la medida judicial, siendo los mismos asesorados debidamente, en el sentido de que se trata de un hecho que investiga la Justicia Competente, asistiéndole al detenido, todas las garantías relacionadas con el derecho de defensa en juicio, informándoles además, de las consecuencias que acarrea la realización de cortes de ruta, pretendiendo de este modo que la justicia no continúe con la investigación y producción de otras pruebas. Así llegamos a esta instancia en la que, por un lado, debemos acudir a la Justicia Federal para que libere la ruta nacional, e insistir en que se permita que la Justicia Provincial, realice su labor ante la denuncia de un grave hecho delictivo, concretado por una obstetra a lo que se le suma, las testimoniales de miembros del equipo técnico de la Dirección de Niñez y Adolescencia, quienes asesoraron al personal del Hospital Provincial de Misión Tacaaglé, para llevar adelante el presente proceso judicial”.