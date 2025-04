Atractivas propuestas presenta Mozart en Mayo

Una agenda cargada de propuestas de primer nivel trae el Grupo Mozart a Formosa para el mes de mayo: la médium Noelia Pace, el payaso Plim Plim, la obra “Sex” y los humoristas Ariel Tarico y David Rotemberg. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en el local de la productora, sito en España 415 , con todos los medios de pago, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 y de 17 a 21.

El sábado 3 de mayo llega Noelia Pace con “Mediumnidad”, una sesión pública que tendrá lugar a partir de las 20 en el Cine-Teatro “Italia”. Los tickets on line se encuentran disponibles en www.plateavip.com.ar.La reconocida médium, a través de su conexión con el más allá, invita a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y la trascendencia del espíritu, brindando consuelo y una nueva comprensión del propio viaje existencial.El viernes 9 de mayo será el turno del público infantil para disfrutar del espectáculo “Plim Plim, Energía Musical” a presentarse a partir de las 18 en el Teatro de la Ciudad. En este caso, las entradas on line se pueden comprar con tarjetas en la plataforma www.norteticket.com.Con un increíble despliegue multimedia y en formato recital, este show invita a grandes y chicos a cantar, bailar y jugar, además de promover valores positivos y hábitos saludables.El sábado 10 de mayo en el Teatro de la Ciudad se presentará una pieza teatral de alto voltaje erótico “Sex, la obra” de la mano de Diego Ramos, Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nicolas Riera, bajo la dirección del genial José María Muscari.El espectáculo se encuentra en constante movimiento, adaptándose a distintos formatos: inmersivo, virtual, auto sex, 360, streaming, en el marco de exitosas giras nacional e internacional, así como en las sensacionales temporadas de verano en Villa Carlos paz y Mar del Plata. Los tickets on line se encuentran disponibles en www.plateavip.com.ar.El viernes 16 de mayo, las risas resonarán en el Teatro de la Ciudad con la explosiva dupla “Tarico on the Rotemberg”, ganadores del Premio Estrella de Mar 2025 a Mejor espectáculo de Humor. La nueva propuesta de Ariel Tarico y David Rotemberg lleva por título “Sean de termos y mabeles”, repasa de manera divertida y reflexiva los momentos más destacados y desafiantes vividos por los argentinos desde la era de Alfonsín hasta el día de hoy, donde la vertiginosa actualidad del país pondrá en juego la improvisación y perspicacia que los caracteriza. Los interesado pueden comprar vía on line las entradas con tarjetas en la plataforma www.plateavip.com.ar.Por último, a fin del próximo mes llegaría a nuestra ciudad el actor y bailarín Facundo Mazzei, en el marco de “Camaleón Tour”.