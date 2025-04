Advierten que la nueva modalidad “dificulta mucho” la inscripción a las Becas Progresar

En diálogo con AGENFOR, la coordinadora de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Cultura y Educación, habló sobre las inscripciones para Becas Progresar y señaló que “hay muy pocos inscriptos” porque “dificulta mucho” la nueva modalidad establecida por Nación.

“Dificulta mucho este nuevo requisito que han puesto de registrarse en la aplicación de Mi Argentina, los estudiantes no pueden ingresar e inscribirse en las Becas Progresar. Es por eso que el equipo nacional extendió la fecha de inscripciones para Becas Progresar Obligatorio, que son de secundaria, de 16 a 24 años, hasta el 10 de abril”, explicó.

Asimismo, desde el 31 de marzo hasta el 20 de abril son las inscripciones para el nivel superior, pero advirtió la funcionaria “hoy no está funcionando la plataforma para inscripciones”.

“Los estudiantes de superior no se están pudiendo inscribir, acabamos de verificar, y la plataforma no tiene inscritos a nivel superior. Esto también acarrea una serie de problemas que se cae la página, que no funciona, y lo de la aplicación de Mi Argentina”, detalló.

Y ahondó: “Es grave lo que está pasando. Nosotros estamos en contacto con el equipo nacional, estamos informando, y son muy pocas las respuestas que estamos teniendo en cuanto a lo que es la ayuda de la aplicación Mi Argentina”.

Por tal motivo, Stock sugirió a todos los interesados en inscribirse que “no descarguen la aplicación de Mi Argentina” sino que “entren por Google, en lo posible por la parte de Google incógnito”.

“Que se registren, con usuario y contraseña, y después van a poder ingresar a la plataforma Progresar e inscribirse. ¿Por qué le decimos esto? Porque al descargar la aplicación de Mi Argentina dificulta mucho, porque le pide verificación de identidad, y hay gente que manda mail, que manda consultas, y no le responden”, desarrolló.

De igual forma, indicó que, ante cualquier inconveniente, pueden consultar en las redes sociales del Ministerio de Cultura y Educación, o bien, por el número de teléfono habilitado para tal fin: 3705-06-7662.

“Pedimos que manden WhatsApp, porque es tanta la gente que escribe, que vamos respondiendo por WhatsApp, y nos va quedando esa cadena de registro, para ir solucionando los diferentes problemas que hay”, aclaró.

Y añadió: “También, en todas las escuelas van a tener respuesta, que se acerquen al equipo directivo, a los preceptores, a los profesores, y ellos le van a facilitar información”.