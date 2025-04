Advierten que el Gobierno nacional “está buscando cortar la Beca Progresar Trabajo”

La coordinadora de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Cultura y Educación, Érica Stock, advirtió que continúan los inconvenientes en las inscripciones para las Becas Progresar Trabajo en los Centros de Formación Profesional (CFP) y los Núcleos de Educación Permanente y Formación Profesional (NEP y FP).

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), al ahondar en los problemas que se están presentando, indicó que el más común es el no poder ingresar a la plataforma de Mi Argentina, comentando que, “una vez que logran pasar esta barrera, algunos encuentran su institución, pero no el curso que están realizando, o directamente no está el establecimiento educativo al que asisten”.

Cabe recordar que los CFP brindan variados cursos de capacitación y los mismos dependen de cada unidad de enseñanza, “teniendo cada uno un estimativo de 8 a 12 ofertas, pero figurando solamente tres o cuatro”.

“Esto realmente genera un inconveniente grave”, denunció categórica Stock, argumentando que “claramente los interesados no pueden inscribirse para ser beneficiarios de la beca”.

Si bien “la fecha de inscripción del Progresar Trabajo comenzó el 21 de abril y recién culmina el 30 de noviembre, ya que son cursos cortos con duraciones de tres meses a seis meses”, insistió en que “el problema se acentúa al no figurar el curso que uno está haciendo, porque esto hace que directamente el alumno no pueda inscribirse”.

Además, dijo que “hace dos días que se les están enviando mails y llamando al equipo técnico de Nación con el propósito de solucionar estos inconvenientes y las respuesta brindada fue que posiblemente la semana que se realice una reunión virtual”.

Reprobó que “es evidente que el Gobierno nacional está buscando cortar la Beca Progresar. No hay otra lógica”, razón por la cual “van colocando diferentes tipos de problemas y de trabas para que a los estudiantes se les dificulte inscribirse”.

No obstante, remarcó que “en Formosa, todas las instituciones educativas, todos los equipos de trabajo, los docentes, preceptores, directores, vicedirectores, se encuentran trabajando mancomunadamente, de forma unida, organizada y solidaria para lograr que la mayor cantidad de formoseños puedan acceder a esta beca, a este derecho que está por ley y que lo generó durante su mandato la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por lo tanto, hay que cumplirla”.