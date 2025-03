Las Lomitas conformó su Comisión de Padres y Madres de Personas con Discapacidad

El objetivo del mismo es articular actividades con el Programa Provincial de Equinoterapia que beneficiará a más de 100 pacientes.

El pasado sábado 1 de marzo, se conformó la Comisión de Padres y Madres de Personas con Discapacidad en Las Lomitas, con el fin de articular actividades con el Programa Provincial de Equinoterapia, política de Estado que beneficiará a más de 100 pacientes de la localidad.

Sobre esto, el médico pediatra y director adjunto del Hospital Distrital II de Las Lomitas, Javier Trachta, conversó con AGENFOR y explicó que esta conformación fue una iniciativa de padres de pacientes con diferentes discapacidades que “se han estado reuniendo acá en el centro del hospital, en un par de oportunidades”.

“Conformándose lo que es una comisión de padres para lograr un objetivo común y para toda la comunidad, que es tener un espacio de Equinoterapia en Las Lomitas. Es un puntapié inicial, hay mucho que hacer por ahora por adelante”, indicó.

Y añadió: “Esta comisión se va a encargar de ir delineando las acciones necesarias para que, a través de la provincia de Formosa que, con nuestro Gobernador, siempre apoyándonos en todas las acciones de necesidad de la gente y, particularmente, este grupo importante que son, estimativamente, más de 100 pacientes, se va a llegar a un final feliz para todos”.

El médico sostuvo que era necesaria esta comisión porque a través de ella “se van a dictar las acciones y a los institutos de la provincia que pueden llegar a colaborar para, en algún momento, contar con ese recurso en Las Lomitas”.

“Para todos los padres ha generado una gran expectativa, una gran alegría de que se esté organizando una comunidad. Esto es lo que se llama la comunidad organizada, buscando el beneficio de todo un grupo, de un colectivo realmente importante que son estas personas especiales”, consideró.

Y aclaró: “La comisión se reunirá en un par de días para ir delineando qué conductas se van a ir tomando. La lista de adherentes, que hoy es más de 40, está abierta, obviamente, para todos los que se quieran ir sumando que, a través de los diferentes medios, se les va a comunicar dónde podrán acercarse para adherirse a esta iniciativa que realmente va a traer algo lindo a Las Lomitas, seguramente”.

Un gran paso

Por su parte, Lucía Benítez, presidenta de esta nueva comisión, destacó la importancia de promover la inclusión de personas con discapacidad en Las Lomitas.

“Es una iniciativa que se tomó por la aprobación del arquitecto Edgar Pérez y el Vicegobernador. Muy importante para hacer la inclusión. Hay muchas personas con discapacidad. Mi hijo también es discapacitado. Y de ahí surgió la necesidad de hacer este petitorio a las autoridades provinciales”, detalló.

Y profundizó: “Ya se formó la comisión y vamos avanzando. Esperemos que llegara a buen puerto, que se sumen más familias. Y poder lograr el objetivo de traer la Equinoterapia acá, que fue la propuesta inicial que se le hizo al arquitecto Edgar Pérez”.

De esta manera expresó estar “contenta” porque “los papás acompañaron” pero pidió que “se sumen más padres” por lo que, aseguró, “vamos a seguir trabajando activamente para las familias con discapacidad que requieran una rehabilitación, un esparcimiento para su hijo”.

Asimismo, la flamante Presidenta catalogó esta conformación como “un gran paso” porque “en Las Lomitas no hay nada para nuestros hijos”, aparte de la “escuela especial que hace una inclusión didáctica, no hay otra cosa, nunca la hubo”.

“Esta es nuestra primera experiencia en requerir algo tan grande. Y demuestra la responsabilidad también de los padres como comunidad de involucrarse en esto, algunos todavía medio temerosos porque por ahí no conocen la actividad. Pero sí están muy comprometidos”, esbozó.

En otro tramo de la entrevista, Benítez se refirió a los conceptos discriminatorios que esbozó el Gobierno nacional sobre las personas con discapacidad y los catalogó como “vergonzosos”.

“Realmente nos defrauda como Presidente dejarnos de lado, como nos discriminó sería la palabra, como que somos animales, no sé, nuestros hijos, nuestras personas no son diferentes, tienen capacidades diferentes pero no hay nada contagioso”, sentenció.

Y diferenció la “gestión de nuestro Gobernador y Vicegobernador” a la que calificó como “excelente hacia la sociedad y a las familias con discapacidad” por estar “asistiendo desde siempre en todo”.

“En nuestra provincia sí hay inclusión social, pero a nivel nacional con este gobierno perdimos todos los derechos adquiridos todos estos años atrás”, aseguró.

Por último, la titular de la Comisión invitó a toda la comunidad lomitense y de alrededores a sumarse a esta propuesta ya que “muchos vienen a atender a sus hijos a este hospital y se pueden sumar”.

“Algunos me conocen y los que no pueden dirigirse a nuestro referente que es el doctor Trachta y le va a decir a dónde, cuándo se hacen las reuniones. El lunes tenemos nuestra tercera reunión de la comisión para seguir los pasos, o sea, para concordar opiniones y a ver qué pasos hay”, finalizó.