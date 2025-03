Insfrán destacó que más de 800 estudiantes se forman en la Universidad Provincial de Laguna Blanca

Más de 800 estudiantes, provenientes de 38 localidades de Formosa se están formando en la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB). El 68% de ellos son mujeres.Los datos fueron revelados por el gobernador Gildo Insfrán durante su discurso inaugural de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, este sábado 1° de marzo, oportunidad en la que destacó además que durante el año 2024 fue inaugurado el moderno edificio para las carreras de Ciencias de la Salud, iniciando allí la primera cohorte de Medicina y Licenciatura en Enfermería.Al respecto, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor Julián Bibolini, dijo sentirse orgulloso de este presente que tiene la UPLaB, destacando que se iniciará el tercer año de la Licenciatura en Enfermería y el segundo año de Medicina.En declaraciones que brindó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recordó que la Universidad no sufrió recortes presupuestarios, por depender de la provincia, situación opuesta a la que están viviendo las Universidades nacionales de todo el país. “Contamos con los docentes, con la infraestructura, no hemos perdido ni un solo día de clases, contamos con el apoyo del Gobernador. Esto es algo que se trabajó muchos años para lograrlo y hoy es una realidad”, esbozó.Añadió Bibolini que los títulos tienen validez nacional, ya que las carreras fueron debidamente acreditadas ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).Sobre el progreso de los estudiantes de Medicina, trajo a colación que comenzaron la carrera 98 personas, y siguen cursándola 94. “Apenas cuatro dejaron, eso tiene mucho que ver el cursillo, porque es auto eliminatorio, ahí algunos ya dejan porque se dan cuenta que no es lo que les gusta”, explicó.Comentó el médico que cuentan con estudiantes de otras Universidades que solicitaron continuar su carrera en Laguna Blanca. “Son personas que estaban cursando en Chaco, Corrientes, Córdoba, no pueden continuar haciéndolo por una cuestión económica y quieren venir para Formosa”, señaló.InfraestructuraEl Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud de la UPLaB dispone de un espacio con ocho aulas, un aula magna, tres laboratorios, una biblioteca y un hall principal de entrada.Todas las aulas se encuentran equipadas para una jornada ideal de aprendizaje. Cuentan con pupitres, aire acondicionado, wifi para estudiantes y un proyector.En cuanto a los laboratorios, se encuentran equipados con el material necesario para desarrollar su especialidad designada. Son tres: Microscopía, Anatomía y de Simulación Clínica.Finalmente, la biblioteca cuenta con material bibliográfico, sala de estar climatizada con escritorios y sector informático.