Gialluca contra la eliminación de las pensines no contributivas por invalidez laboral

Bajo el pretexto del equilibrio fiscal, el Gobierno Nacional viene por las personas discapacitadas, lo que va a originar, un mayor desequilibrio social-

El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el Gobierno Nacional de Javier Milei quiere eliminar las pensiones no contributivas por invalidez laboral a más de un millón de personas con discapacidad en todo el país. Con el pretexto de que solo les importa el equilibrio fiscal, la Agencia Nacional de Discapacidad, continúa citando a personas, “cuando en Formosa ni siquiera atienden a la gente que necesita de su asesoramiento”. Utilizan en las citaciones , términos que la gente no comprende, de esta manera no les garantiza la accesibilidad necesaria según el tipo de discapacidad y lo peor es que fijan plazos de cumplimiento imposibles para la presentación de la documentación requerida, dada la complejidad en la obtención de turnos y/o estudios médicos, muchos que pueden haberse perdidos en una mudanza o por otros motivos, ya que son elementos que datan de hace más de 20 o 30 años, queda claro, que lo único que buscan es eliminar estos beneficios y nosotros desde la Defensoría del Pueblo, estamos convencidos que los derechos conquistados “no son variables de ajuste”. Obviamente, sentenció el Funcionario Provincial, que las pensiones no contributivas “mal otorgadas o que no corresponden, deben ser eliminadas, pero aquí, el Gobierno Nacional, viene por todo y seguramente, pagaran, justos por pecadores”.