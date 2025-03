Por Justo L. Urbieta-

Todos aguardaban que Gildo Insfran fuese fiel a su estilo de ooner las cosas en su justo lugar, sin chuparte las medias al gobierno de turno, sin declinar convicciones y mucho menos sumar a Formosa a quienes vinieron a dañar alñ estado y a los argentinos.

Por ejemplo, abordó lo concerniente al ajuste que impuso la administración de Milei al revelar que por decisión del gobierno nacional el ajuste lo pagasen los trabajadores, los jubilados y las provincias.

Hizo notar que el poder adquisitivo de trabajadores de menores ingresos cayó un 19% en términos reales, mientras que las jubilaciones mínimas nacionales lo hicieron en más del 30%. Como consecuencia directa de esta situación, el consumo cayó en la Argentina más del 10% interanual y la pobreza subió 11,3 puntos porcentuales.

Sin pelos en la lengua, Gildo reveló que este enorme perjuicio al pueblo argentino fue posible por la complicidad de legisladores nacionales y de gobernadores que mandaron a votar normas que facilitan el desguace del Estado, retrocesos en material laboral y previsional, así como la entrega de recursos estratégicos del país.

Pidió a la ciudadanía nacional tener memoria, porque este año muchos de esos legisladores y dirigentes van a presentarse pidiendo el voto como defensores del pueblo cuando son cómplices del daño que producen las políticas nacionales.

Recordó Insfrán que así como defendieron a De la Rúa y a Macri, hoy se disfrazan de libertario, libertad, esos que tienen la misma legitimidad que la cripto moneda del Presidente: es una estafa, . un engaño que esconde la explotación del más débil por el más fuerte.

Es la ley de la selva, manifestó el gobernador en la apertura del año legislativo 2025.

Fiel a sus principios políticos y doctrinarios, Gildo no dudó en reconocer que la mejor respuesta frente a esta inmoralidad es la justicia social ya que sobre ella- según los peronistas- se sostienen la educación pública, la salud pública, la universidad gratuita y las políticas sociales.

Es la base de todas las herramientas que un gobierno justo debe poner al alcance del pueblo para brindar igualdad de oportunidades.

La justicia social es la verdadera libertad, resaltó el mandatario formoseño quien no dudó en reconocer que eso esto lo que está en peligro en nuestra Nación ya que en lugar de un gobierno justo, lo que tenemos es "un topo que vino a destruir al Estado Argentino", en palabras textuales del actual Presidente. Como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas.

Esta política de destrucción nacional generó un retroceso en todos los sectores, públicos y privados, que es muy difícil de mitigar para las provincias.

En Formosa contamos con una gran ventaja: tenemos un modelo político con planificación, previsibilidad y experiencia en superar tiempos difíciles.

Es el proyecto que nos permitió transformar a la provincia y que se fortaleció con la unidad del pueblo a lo largo del tiempo.

Hoy el Modelo Formoseño está más fuerte que nunca, enfatizó su ideólogo y ejecutor desde 1996.

Sobre la deuda previsional que tiene por ley el gobierno con las Provincias que no cedieron su Caja e igualmente aportaron al régimen nacional, dijo que para cubrir ese desfinanciamiento hubo que invertir $ 147.222 millones, garantizando el pago de jubilaciones sin afectar a los beneficiarios.

Refirió también que el gobierno libertario se quedó con recursos que por ley corresponden a las provincias, como ocurre con los pagos comprometidos en Consensos Fiscales, el FONID y el Impuesto a los Combustibles, que financiaba los subsidios al transporte público de pasajeros y obras viales.

Por estos rubros Formosa perdió $ 50.000 millones durante el año pasado. Aclaro que el gobierno nacional sigue quedándose aún hoy con esta recaudación que no le corresponde.

Con la premisa ideológica de poner el capital al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social, también afianzamos las políticas de fomento al sector privado, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento de los sistemas de salud y de educación, así como la defensa del poder adquisitivo de los salarios públicos.

En este marco, durante el año pasado otorgamos un incremento salarial del 110% para el personal activo y pasivo de la Administración Pública Provincial, así como un bono extraordinario de $ 700.000 que pagamos en enero y febrero. De esta manera el salario promedio de los empleados públicos de Formosa se mantiene por encima de la media del Norte Grande, mientras que el haber mínimo de bolsillo que garantizamos es ampliamente superior al salario mínimo vital y móvil de $ 296.000 dispuesto por el gobierno nacional.

Con relación al sector privado, el año pasado implementamos el Programa Capacidad Proveedora PyME que benefició a 149 pequeñas y medianas empresas con proyectos de vinculación al sistema productivo local por más de 500 millones de pesos.

Continuamos financiando proyectos productivos en los sectores agropecuario, industrial y turístico por 634 millones de pesos a través de convenios con el Consejo Federal de Inversiones.

También se subsidiaron las tasas en líneas de crédito del Banco Formosa para mujeres emprendedoras por 578 millones de pesos y para inversiones en diversificación energética por 226 millones.

Juzgando la realidad provincial, Gildo considera que algunos creen que Formosa sigue siendo un territorio nacional y se arrodillan en Buenos Aires pidiendo intervenciones o que algún juez lejano les otorgue lo que el pueblo formoseño les niega en las urnas.

“Se equivocan porque Formosa hace mucho tiempo que decide por sí misma y , por lo tanto, no aceptamos que nadie de afuera nos venga a decir cómo tenemos que pensar. Sabemos lo que hay que hacer y lo hacemos. Tenemos la experiencia y la fuerza necesaria y que no erraremos el camino porque el Modelo Formoseño nos marca el rumbo a seguir”, significó.

Desmereció en la Legislatura a las presiones y los ataques , reafirmando que “este Gobernador no se alquila ni se vende. Mi único mandante es el pueblo y no me arrodillo ante nadie, solo ante Dios”.