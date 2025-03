El Ministerio de Educación llevó a cabo el taller "Orientaciones para la organización institucional en el Nivel Primario"

Además, referentes de la cartera, desmintieron un análisis malintencionado de una ONG respecto a supuestos resultados de pruebas educativas en la provincia.

Este viernes 28 de marzo, en la EPEP N°124 “Coronel Luis Jorge Fontana” de la ciudad capital, el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa concretó el taller "Orientaciones para la organización institucional en el Nivel Primario" que, en esta oportunidad, estuvo dirigido a directores de la Delegación Zonal Formosa.

Del encuentro participaron 15 escuelas de capital y demás localidades como Colonia Pastoril, Mariano Boedo, entre otras, todas pertenecientes a la Delegación Zonal Formosa.

Al respecto, el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, conversó con AGENFOR y explicó que estos talleres se llevarán a cabo durante todo el ciclo lectivo en las distintas delegaciones zonales del territorio provincial.

Asimismo, explicó que “uno de los paquetes de información que se comparte son los resultados”, no sólo de las pruebas Aprender, sino también “de pruebas que hicimos nosotros con nuestros propios sistemas de evaluación en los diferentes establecimientos”.

“Cuando procesa esa información, uno encuentra datos muy importantes para el diseño de acciones; y, de ese modo, podemos diseñar nuevas estrategias para planificar y para ejecutar. De aquí se desprenden necesidades para el perfeccionamiento docente”, ahondó.

Y añadió: “¿Cómo podemos reforzar el desempeño institucional en una escuela o en un área o en determinada delegación zonal? Estamos en el área de información e insistimos mucho sobre eso; y lo importante es que nos genera una base de confianza muy alta”.

En ese marco, el funcionario detalló que trabajan con equipos de trabajo compuestos por “tecnólogos, especialistas, expertos” de Formosa y, con ellos, “estamos desarrollando sistemas de información muy potentes, muy prácticos, que ya nos están dando los primeros resultados”.

“El sistema de evaluación va a ser uno de ellos. Nos habíamos comprometido el año pasado a hacerlo. Ya está diseñado, está rodando. Pero todo esto representa para nosotros un alto compromiso, porque una vez que vayamos generando esa información, tenemos que transformarla en acciones y todas esas acciones de mejora se tienen que reflejar en un mejor desempeño de nuestros alumnos”, indicó.

Y aseveró: “Mejoraremos los niveles de comunicación con las familias también. Es muy importante eso. Insisto, Formosa se caracteriza por construir en comunidad y hacerlo en paz. Esto también contribuye a eso”.

Sistema educativo de calidad

En ese marco, Aráoz recordó que el Gobernador “nos planteó este objetivo, en particular en esta etapa, de hacer mucho más fuerza en la consolidación de un sistema educativo de calidad” ya que “la inversión básica en infraestructura está realizada” aunque lamentó que “la realidad nos lleva a ir más lento”.

“Estábamos ya con niveles de inversión importantes a nivel inicial, primaria, secundaria, institutos superiores. Pero la inversión se estaba dirigiendo, en el caso del Modelo Formoseño, hacia la educación superior, Instituto Politécnico, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Provincial de Laguna Blanca y otros proyectos más. Nos estábamos concentrando fuertemente allí”, esbozó.

Y evidenció que “las dificultades actuales son de dominio público” porque “ganó (la Presidencia de la Nación) alguien que esgrima una motosierra y rompe todo”, al mismo tiempo que aclaró: “No sólo el sistema científico y tecnológico, sino el financiamiento a las provincias. Entonces, por eso estamos enfatizando”.

Estigma y tergiversación

El Ministro consideró que “es muy contradictorio” que un gobierno nacional que desinvierte en Educación, pretenda “estigmatizar a través de los diarios, de organizaciones que no sabemos muy bien de dónde salen” porque “esto es responsabilidad del Estado”.

“¿Pueden participar organizaciones de la comunidad? Sí, pero en un trabajo conjunto. No como una herramienta de estigmatización”, señaló.

En esa línea, se refirió a una publicación malintencionada de una Organización Civil que sostiene que en Formosa no se evalúa el estado de la alfabetización y cuestionó que “no es la primera vez” sino que “ha sucedido a lo largo de los años”.

“Nosotros entendemos que la información respecto de las pruebas Aprender, que son las pruebas que se realizan en todo el país, se procesan y es propiedad de las provincias argentinas, del Ministerio de Educación o la Secretaría en este caso. Y una vez que esa información llega a las provincias, no hay impedimento, es información pública que debe ser compartida”, argumentó.

Y añadió: “Compartida entre aquellas instituciones de buena voluntad, aquellos que, a partir de esta información, tienen la vocación de construir. Ahora sí, de pronto, esa información se tergiversa, y resulta que uno ve los indicadores de Formosa, en el ámbito del Nordeste argentino son elocuentes, son números”.

Entonces, reclamó Aráoz, que “de pronto nos digan que somos los peores de la clase, en primer lugar no es verdad y, en segundo lugar, es con una intencionalidad grave”, pero, advirtió, “como nosotros nos dedicamos a hacer, tenemos el foco puesto en construir en comunidad como lo estamos haciendo”.

“No es la primera vez en que se tergiversa información para atacar a Formosa, en ocasiones castigarla, pero nosotros respondemos con hechos, no con palabras. Seguimos trabajando y nuestro sistema nos va a permitir tener información con mucha frecuencia”, aseveró.

Y aclaró: “No competimos en términos de quién es el primero, quién es el último, pero no dicho por nosotros, por los que de esto saben también, Formosa es la primera provincia que ha desarrollado un sistema centrado en el desarrollo de capacidades, y el alto valor que tiene, es que lo hicimos con capacidades locales. Con otros jóvenes, con otros tecnólogos, con otros especialistas, muchos de ellos están aquí; y a mí en particular me enorgullece mucho”.

Muestra irrelevante

Por su parte, Juan Ramón Pérez, miembro del equipo técnico de la Dirección de Educación Primaria y coordinador del Equipo de Desarrollo de Capacidades de la Dirección, profundizó en que este encuentro se lleva a cabo de manera anual con el fin de organizar las actividades al inicio del ciclo electivo que, a través de la Dirección de Educación Primaria, se realiza todos los años en esta época.

“En principio hoy, un poco para poner en contexto a nuestros docentes, tomamos una publicación que creo que también ha aparecido en medios locales y que se está analizando mucho a nivel nacional, y un poco reseña que seis de cada 10 niños de las escuelas primarias no entienden lo que leen y, es más, en el tercer grado dicen que no tienen las competencias de lectura y escritura básica”, precisó.

Y fundamentó que “ese análisis se contrastó con los resultados de las pruebas Aprender y otros análisis de resultados que nosotros mismos tomamos en Formosa”, al mismo tiempo que detalló: “Lo que hacemos, en este caso, es mostrar resultados de Aprender que justamente contradicen esta situación en Formosa porque nos muestran que a nivel país, Formosa tuvo muy buenos resultados en Lengua, no tan buenos en Matemáticas, pero no estamos entre los peores”.

“Esto se publicó a través de una ONG que se llama Argentinos por la Educación y que agrupa 100 ONGs que dicen que apoyan la alfabetización en Argentina. Un trabajo que desde la perspectiva del Ministerio de Educación de la provincia de Formosa se viene trabajando ya desde hace muchos años, tenemos décadas de trabajo de fortalecimiento de la alfabetización de nuestros niños a través de la capacitación de los docentes y el apoyo permanente a las escuelas”, manifestó.

Y continuó: “Prueba de ello es el mejoramiento que se ha dado en las pruebas Aprender desde 2016 hasta el año 2023, donde tenemos los últimos resultados de la prueba censal en sexto grado”.

Por último, el referente analizó que dicha ONG se apoya en un estudio que se hace en la zona de América Latina y el Caribe que se llaman evaluaciones de Estudio Regional Comparativo y Evaluativo.

“En ese caso, lo que hace es que se toman muestras de escuelas y en función de ello se comparan los resultados con 16 países de América Latina y el Caribe, y entre los que muestran a Argentina en un rango, si se quiere, medio, pero que se vuelve un poquito más dramático si se piensa que el PBI de Argentina, comparado con el resto de los países, es más elevado”, desarrolló.

Y apuntó: “Pero no se toma en cuenta que la muestra es muy pequeña. En Formosa, por ejemplo, la base de esta comparación es 2019, para niños de tercer grado y de sexto. Ni siquiera los de tercero o de sexto están ya en la escuela primaria, si se toma en cuenta hoy”.

Por eso, ante lo expuesto, Pérez opinó que “la base del análisis es bastante antigua” y, además, “si tomamos 2023, en Formosa participaron siete escuelas, siete secciones de las 566 escuelas que tiene”.

“La muestra no parece relevante. Y, por otra parte, nosotros nos basamos en estudios que hacemos de manera más directa en las escuelas, trabajando con nuestros equipos, y sobre dispositivos preparados por nuestros docentes y tomados también por nuestros maestros”, concluyó.