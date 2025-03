Comerciante formoseño denunció que el hijo del Intendente de Las Lomitas mandó personas a agredirlo

Gastón Salinas, un joven comerciante de la ciudad de Formosa, denunció en sus redes sociales que el hijo del Intendente de Las Lomitas, quien también es concejal, Pablo Basualdo, habría mandado personas pagas con el objetivo de insultarlo y agredirlo a través de sus redes sociales.

Al respecto, el joven amplió la información en diálogo con AGENFOR y relató que todo inició el miércoles pasado, durante la marcha de los jubilados, cuando, “al ver lo repulsivo de la violencia ejercida hacia la ciudadanía, la situación económica agravada, me surge un sentimiento de bronca y lo expresé en las redes sociales de este muchacho”, al que catalogó como “concejal electo, sin ningún mérito, sólo por su padre”.

“Las personas que me conocen saben que soy perfil bajo, pero un hombre de mucho trabajo, nunca paré de trabajar en esto y también tengo mis convicciones”, aclaró.

Y agregó que, luego de expresarse en la web, fue “insultado por diferentes usuarios, mandados por él (Pablo Basualdo), alguna patota como suelen acostumbrar, los trolls”.

“Como suelen acostumbrar estos muchachos que no están acostumbrados a defenderse solos. Entonces decidí hacer una publicación en mis redes para decirle que si quiere decirme algo que venga a decírmelo él, que no hay ningún inconveniente, que podemos hablarlo, somos dos personas civilizadas, creo yo”, expresó.

Y lamentó que “me mandó gente a insultarme, a tirarme calificativos feos, clasistas, injuriosos, a mentir”, porque “a mí me ha costado mucho poder levantar mi negocio, mi sustento, para que vengan a decir un montón de cosas de mi negocio, de mi persona, a decirme negro peroncho, cuando alguna vez yo lo vi levantar la V de la Victoria, muy orgulloso parecía, ¿no?”.

“En realidad, simplemente tienen mucho temor de perder la caja y de dejar de vivir del Estado, porque esa gente es lo más casta que he conocido, y justamente, fíjate vos las contradicciones, ¿no? Hablan de la casta cuando ellos son la casta”, esbozó.

Y ahondó: “Por plata baila el mono, decía mi abuela, es muy sencillo, están hoy con Milei por dinero, porque son vendidos, y en este momento digo esto sin temor alguno porque no es momento para tibios, el país está siendo entregado, la soberanía, nuestros recursos naturales, estamos siendo endeudados, una deuda que lo vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y va a continuar así”.

Situación de los comercios

En otro tramo de la entrevista, Salinas se refirió a la situación del sector comercial y dijo que viven “otra realidad a la del gobierno nacional” al que calificó de “dictatorial” por “hacer todo a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)”.

“A mí no me importa si ellos dicen que la inflación bajó, porque si un producto hoy no se vende, no se comercializa o no rota, es simplemente por una cuestión de costos y por una cuestión de que a la gente no le alcanza”, aseguró.

Y agregó: “Hoy la gente está trabajando para pagar luz, dicho sea de paso, la luz no se produce ni en Formosa, ni en Chaco. Somos distribuidores de luz en las provincias, por lo tanto, el incremento viene de Nación al quitarnos el subsidio, lo cual nos está asesinando”.

Asimismo, aseveró que “hay problemas para vender alimentos y medicamentos” y es porque “no se consumen”, por lo tanto, opinó: “Si está postergando el alimento significa que es un gobierno hambreador”.

“Estamos ante una pandemia económica; y me voy a permitir citar a Ramón Carrillo, quien para mí fue una inspiración: No hay economía sin salud, ni salud sin economía. Porque aquel que no tiene para darle de comer a su hijo, para llevarle el plato de comida a la mesa, no puede tener salud, se enferma. Es una persona que no se puede realizar”, concluyó.