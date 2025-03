Campaña solidaria de Cáritas Formosa para ayudar a los damnificados en Bahía Blanca

En la sede de Cáritas Formosa, ubicada en la calle España 965, se pueden hacer donaciones para ayudar a las miles de familias de Bahía Blanca que han sido afectadas por el violento temporal.

Alimentos no perecederos, ropas, sábanas, frazadas y pequeños electrodomésticos, así como agua y artículos de limpieza, pueden acercarse a Cáritas Formosa, de 8 a 12 horas.

“Esta campaña nace a partir de lo que fue la catástrofe de nuestros hermanos de Bahía Blanca y algunos pueblos cercanos que perdieron todo, sus casas, autos, también familiares… veíamos las imágenes y es realmente devastadora la situación que viven”, indicó Gustavo Caballero, director de Cáritas Diocesana Formosa.

Dijo que “tenemos la sede en España 965, donde un equipo diocesano nos está ayudando a recibir la mercadería, ropas, sábanas, frazadas y alimentos no perecederos, como también lavandina, elementos de limpieza o algún pequeño electrodoméstico que ya no se use, lo que sea que pueda aliviar algo de lo que está padeciendo esta gente en este momento”.

Comentó que la campaña solidaria comenzó el lunes 10 y este viernes 14 se hará el envío. “Llegaron muchas cosas que vamos a clasificar, a poner en paquetes grandes y se van a enviar a Bahía Blanca”, señaló.