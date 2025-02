Se solicitó a CAMMESA y a la Secretaría de Energia autoricen la generación eléctrica de la planta de HP Energy en Formosa

Sus similares ubicadas en las Ciudades de Sáenz Peña Provincia del Chaco y en Magdalena Provincia de Buenos Aires, se encuentran trabajando a pleno, aportando la energía necesaria al Sistema Argentino, lo que, no sucede en Formosa, a pesar de que el NEA viene siendo la Región con mayores cortes energéticos y colapsos de tensión, siendo llamativa esta situación, pues los usuarios de CABA y el AMBA, no tienen la misma problemática, a pesar de la ola de calor en todo el País-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó informes urgentes a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima), que preside actualmente la Lic. María Carmen Tettamanti, como además a la Secretaria de Energía también a cargo de la misma y a la Empresa Transportista TRANSNEA S.A., sobre cuáles son las causas y motivos, por los que, “no se ha peticionado en lo que va del 2025 los despachos de carga necesarios, a la actual Empresa HP ENERGY S.R.L. - Ex APR ENERGY ubicada en Av. Italia y José Mareau de Justo”, la cual cuenta con 50 motores, de los cuales 49 se encuentran en óptimas condiciones para aportar 30 Mw como respaldo para elevar tensión y potencia al sistema eléctrico nacional evitándose de esa manera cortes y colapsos energéticos, toda vez que con 1 MWh se puede suministrar electricidad a aproximadamente 500 a 1.000 hogares durante una hora. De un relevamiento llevado adelante por el Organismo de la Constitución Provincial, en la sede de la firma antes citada, el Ing. Fernández Javier, añadió que, se encuentran en condiciones para trabajar, contando también con más de 1 millón de litros de combustibles almacenados para el funcionamiento de los motores, pero que llamativamente en estos días de altísimas temperaturas y gran demanda energética, ni CAMMESA y menos aún la Secretaria de Energía, les han solicitado generar la energía que ellos producen, a diferencia de sus otras Plantas, que se encuentran ubicadas en la Ciudad de Sáenz Peña Provincia de Chaco, en Magdalena Provincia de Buenos Aires y que sí se encuentran trabajando con todo su potencial, siendo indispensable, que medie un pedido de estos Organismos Nacionales para que ellos puedan generar energía. Gialluca afirmó que, resulta llamativa esta situación, toda vez que, el Gobierno Nacional se encuentra importando energía desde Brasil, Bolivia, Chile y Paraguay y, sin embargo, las Provincias del NEA y NOA son las que más cortes de energía y colapsos de tensión vienen sufriendo, haciendo notar que al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no le toca nunca esta realidad, por lo que, ante esta ola de calor, siendo el AMBA una zona de alto consumo, “podemos especular y así también lo realizan los expertos en la materia, que aunque no existan pruebas, se está llevando adelante una -decisión política-, en un año electoral, de dejar sin suministro de energía a las Provincias del Norte, para evitar cortes, tanto en el AMBA, como en CABA en atención al número de usuarios residenciales que existen en estas últimas”.