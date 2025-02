Rechazan nuevos pedidos de aumentos tarifarios solicitados por TRANSNEA en audiencia pública

La Empresa pidió mayores incrementos en el transporte energético, que impactarán en las facturas que pagan los usuarios residenciales y comerciales, con actualizaciones mensuales, como así también, “planteó, en base a un listado de equipamientos a adquirir y obras a realizar en la Región NEA, la necesidad de que le ingresen 44 mil millones de pesos por año, para mejorar el servicio que brindará en los próximos años”, sin explicar dónde lo hará y sin detallar qué medidas adoptará para evitar que continúen los colapsos energéticos-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, participó en el día de la fecha, en la Audiencia Pública convocada por el ENRE mediante Resolución Nº 74/25 y que tiene por objeto la Revisión Quinquenal Periodo 2025 – 2029 del costo del transporte energético, de la cual participaron siete (7) transportistas, entre ellas, TRANSNEA SA que brinda el servicio a las Provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y quien posee un contrato de concesión por 95 años, renegociables cada 10, desde 1994. El objetivo de la Audiencia Pública fue el de determinar los niveles de inversión que tendrán que hacer las empresas para operar y mejorar la calidad del servicio, “estableciéndose a cambio una tasa de rentabilidad y una fórmula de ajuste automático, que dejarían atrás los aumentos discrecionales”. En este contexto, TRASNEA, solicitó nuevos y mayores aumentos en el transporte energético que impactarán en las facturas que pagan los usuarios residenciales y comerciales, como así también, “planteó en base a un listado de equipamientos a adquirir y obras a realizar en la Región NEA, la necesidad de que le ingresen 44 mil millones de pesos por año, para mejorar el servicio que brinda”. Gialluca, se opuso terminantemente a cualquier autorización que haga lugar el ENRE y que implique otro incremento tarifario más, que recaiga en los usuarios, que hoy están padeciendo, facturas impagables, más colapsos de tensión, cortes de energía, altas y bajas, con daños a sus electrodomésticos y otros perjuicios, todos ellos, originados en la falta total de inversiones en las áreas de generación y transporte, que dependen exclusivamente del Gobierno Nacional. Recordó que las facturas de energía que reciben los usuarios reflejan las tarifas de los servicios de generación y transporte energético que representan un 75% y un 25% que es el costo asociado al servicio de distribución, que en nuestra provincia se encuentra a cargo de la Empresa REFSA, a esto se le debe sumar el 21% de IVA, haciendo la salvedad que en esta jurisdicción no se cobra ninguna tasa municipal. Por otro lado, criticó duramente a TRANSNEA al presentar sus proyectos y pretensiones, en base a datos sociales y económicos del año 2023, dejando de lado el 2024, por lo que, afirmó que cualquier Plan de Inversión que pretenda la transportista, deja de ser confiable, dado que el año pasado se dieron los más altos incrementos en la generación y en el transporte, a favor de las empresas, sin que el Estado Nacional haya invertido suma de dinero alguna para mantener o mejorar el sistema energético nacional, “que hoy se encuentra colapsando continuamente, ante las olas de calor que originan una demanda extraordinaria que no fue prevista desde la Secretaria de Energía o de lo contrario, sus Autoridades obraron con negligencia e imprudencia”. Es aquí donde se preguntó, sobre cuáles serían las zonas, lugares o provincias, donde se establecerían las obras y emprendimientos que pretende TRANSNEA y sobre cuyos puntos, no existen antecedentes, ni en las documentales presentadas en el ENRE, como así tampoco en la exposición que se hizo durante la Audiencia Pública. De esta manera, cuestionó duramente al actual Gobierno Nacional, “por la desconexión total, que existe entre las pseudo políticas energéticas y las necesidades de la gente”, toda vez que, el Estado Federal es propietario y responsable de las principales infraestructuras energéticas del país, incluida las Centrales Hidroeléctricas y Nucleares, así como las Líneas de Transmisión de Alta Tensión, que conectan a las diferentes Regiones de la Argentina y en consecuencia, señaló que, es ese mismo Estado, el único responsable de las inversiones y de la modernización de la infraestructura eléctrica que hoy, se encuentra en total obsolescencia, añadiendo que, la argentina posee actualmente un PBI de US$ 600.000 millones e invierte, menos del 15% en el sector energético, “es decir, que ni siquiera se está reponiendo lo que se gasta”, mientras países como Estados Unidos invierten el 25% de su PBI o China el 45%, para dar algunos ejemplos. Por último, denunció la inexistencia de un Plan Energético Nacional, como así también, un orden de prioridades, en lo que gasta el Gobierno Nacional, quien no tiene en cuenta las necesidades de la gente, pues, hoy se destinan rápidamente millones de dólares para reformar aeropuertos y comprar aviones de guerra a favor de la Fuerza Aérea Argentina, con lo cual, queda en evidencia, que el sector energético, así como el ambiental, “no se encuentran dentro de la Agenda del Estado Nacional”.