Por los cortes de energía y bajones de tensión se solicitaron informes a REFSA, EROSP y sanciones a TRANSNEA

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se cursaron sendas Actuaciones tanto a la Empresa Refsa como al EROSP, frente a los numerosos cortes de energía y bajas de tensión que se sucedieron este lunes 03 de febrero en toda la provincia, que hizo que centenares de usuarios – vecinos se comunicaran con el Organismo de la Constitución por los motivos antes mencionados, los cuales obedecieron a las altas temperaturas que hizo crecer la demanda de energía eléctrica hasta cerca del máximo histórico a nivel nacional, afectando también a otras jurisdicciones como Córdoba, el AMBA y las que integran la Región Litoral el NEA y NOA. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA), tenía previsto que entre las 14 y 15 de este lunes el SADI supere los 29.653 MW del récord marcado el 1 de febrero del 2024, como consecuencia de los cortes antes denunciados, no se llegó al mismo. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que las fallas en el sistema interconectado perjudico a varias provincias, con colapsos en las redes de alta tensión donde Transnea (la Empresa Responsable del transporte de energía para el NEA), solo se limitó como siempre, a señalar las perturbaciones de tensión y cierres de líneas pretendiendo excusarse de toda responsabilidad, cuando desde hace años, no sólo no invierte en el sector sino que el trabajo de mantenimiento es inexistente, por ello hemos peticionado a la Secretaria de Energía a cargo de María Tettamanti, concrete una urgente Auditoria a Transnea y se apliquen las sanciones correspondientes, con la posibilidad de rescindirle sus pésimos servicios, al punto que desde hace tiempo varias provincias han requerido el traspaso del transporte a los Estados del NEA, frente a la inoperancia de la citada. Por último, el Funcionario Provincial, afirmó que el Gobierno Nacional no ha resuelto a tiempo los problemas energéticos y este lunes millones de usuarios en todo el país sufrieron cortes eléctricos con más 45 grados de sensación térmica aproximadamente en varias ciudades y localidades del país.