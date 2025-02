El Gobierno de Formosa a través del IAS desarrolla el programa “Verano de Juego Responsable” en el Parque Acuático de Las Lomitas

A través del Instituto de Asistencia Social las actividades comenzaron el viernes 31 y continuarán este sábado 1.

El Gobierno de Formosa, a través del Instituto de Asistencia Social (IAS) acerca durante el fin de semana prestaciones y distintas actividades recreativas en el marco del programa “Verano de Juego Responsable” en el Parque Acuático “Miguel Ángel ‘Negro’ Medina”, de la localidad de Las Lomitas.

El organismo provincial, a través de sus políticas de Responsabilidad Social desarrolla diferentes actividades recreativas e inclusivas para el beneficio de las familias del territorio provincial; en esta oportunidad el programa Juego Responsable complementa a las acciones que se realizan en las instalaciones del Parque Acuático de la ciudad de Las Lomitas recientemente inaugurado por el Gobernador Gildo Insfrán.

Las actividades

La particularidad de la participación del IAS en esta propuesta de gobierno, está dada por el aporte de medios de movilidad durante estos 2 días de la semana, para acercar a los niños y jóvenes de la localidad que residen en los barrios y comunidades más distantes del Parque Acuático. Esto contribuye a mejorar la accesibilidad al lugar y hacer que más niños y jóvenes lomitenses puedan disfrutar de las instalaciones y las actividades que se propone desde el gobierno provincial.

El cronograma comenzó este viernes 31 desde las 16.00 horas hasta las 20.00 y continuarán el sábado 1 en el mismo horario. El equipo interdisciplinario del organismo continuara desarrollando durante los días viernes y sábados venideros, actividades recreativas como juegos para los niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, en el stand del IAS se brindan licuados frutales de estación a base de frutas autóctonas como el mango y la papaya. Y otro de los atractivos que convoca a cientos de ciudadanos tiene que ver con los característicos sorteos que realiza la institución, en este caso con premios como bicicletas, conservadoras, silletas y otros regalos.

El Parque

Cabe destacar que cientos de vecinos disfrutan de las instalaciones del parque que dispone de dos piletas de distintos tamaños, una equipada para adolescentes y adultos y la segunda exclusivamente para el uso de niños.

Así también el parque cuenta con canchas de vóley playa, toboganes, sendas de circulación y amplios espacios verdes.

Vecinos agradecidos

Gimena Zalazar, una de las vecinas de la localidad, comentó que, “me parece de diez el tema del parque, vino de diez porque hay muchas familias que no tienen la posibilidad de alquilar una pileta, mis chicos son infaltables”.

Agregó, además, “me parece bien que haya refrigerio también, porque hay personas que no tienen recursos para llevar o en mi caso por ejemplo hay veces que se me complica, otra cosa re linda la cancha creo que el acuático de Formosa es mas grande pero no tiene cancha de vóley”.

Por otra parte, una vecina del barrio 60 viviendas rosadas, dijo “me gusta el tema de la gimnasia el aquagym, con mi familia no faltamos al parque, son actividades gratuitas que podemos disfrutar todos”.