Advierten que el consumo masivo volvió a caer en el mes de enero evidenciandose una crisis económica profunda

Si bien las tasas de pobreza e indigencia bajan, desde la UCA se recomendó, “no sobrestimar este descenso, ya que dentro del promedio general se esconden realidades preocupantes, como una profundización de las desigualdades sociales y regionales, además del impacto en la caída del consumo de la población, que implicó el aumento de las tarifas de servicios públicos, por encima de la inflación general”. Existen, además, fundadas razones para sostener que se está sobrestimando la caída de la pobreza en un contexto de cambios significativos en el sistema de precios, que no se refleja en una mayor capacidad de consumo de los hogares, destacándose que todavía 4 de cada 10 personas son pobres y que, entre ellos, más de 5 de cada 10 son niños, a la vez que 1 de cada 10 personas sufre pobreza extrema-

Desde la -Dirección de Usuarios, Consumidores y Relaciones de Consumo- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se denunció que, el consumo masivo volvió a caer en este mes de enero y el mismo se mantendría hasta abril del corriente año. Luego de un año con caídas mensuales que rondaron el 20%, el consumo masivo disminuyó entre el 5 y 7% interanual en enero. Las ventas en supermercados volvieron a caer en enero frente al mismo mes del 2024, el cual ya de por sí fue muy malo por la escalada inflacionaria que se registró en los dos primeros meses del Gobierno de Javier Milei (25,5% en diciembre y 20,6% en enero). En contraste, las ventas minoristas en PYMES relevadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostraron un rebote interanual del 25,5% en enero. Sin embargo, este dato no es motivo de festejo, ya que no logra compensar el desplome del 28,5% sufrido en enero de 2024. Según la misma CAME, las ventas siguen estando un 10,2% por debajo del nivel de enero de 2023. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que los consumidores ajustan cada día más sus presupuestos, a pesar de que la inflación medida por el INDEC comenzó a desacelerarse, los hogares no logran recuperar su poder adquisitivo, y el motivo o causa se encuentra, en el crecimiento imparable de los gastos en servicios esenciales, energía eléctrica, agua potable, telefonía celular y fija, alquileres, prepagas y otros costos fijos siguen aumentando por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y absorben una porción cada vez mayor de los ingresos. Incluso aquellos trabajadores cuyos salarios lograron empatarle a la inflación, se encuentran en la actualidad con menos dinero disponible para la compra de alimentos, productos de limpieza, higiene personal y otros bienes de primera necesidad. El Funcionario Provincial, añadió que, además de la baja del consumo masivo, otro dato alarmante es que las familias se están endeudando para las compras del día a día. Según informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sobre las ventas en supermercados, el 47,5% de las transacciones totales se realizaron con tarjeta de crédito, se trata de una de las cifras más altas jamás registradas (el promedio durante años fue en torno al 36%), por otra parte, un informe del Ipypp (Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas), advirtió que el 41,4% de las personas, debió utilizar sus ahorros familiares, lo que significa un alza de 5,2% respecto a fines del 2023. A su vez, un 18% del total de la población pidió préstamos a familiares o amigos y se registró el mayor crecimiento en la población con pobreza extrema, que escaló al 36%, también se incrementaron los préstamos de bancos o financieras 12,1% del total de la población.