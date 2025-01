Solicitan a los vecinos no quemar microbasurales y mantener en condiciones instalaciones eléctricas domiciliarias para evitar incendios

Se requirió tanto a Vialidad Nacional como Provincial, conservar libre de malezas las banquinas, para evitar permanentes siniestros viales y perdidas de bienes materiales, así como a los municipios a través de la Dirección de Municipios, en relación a los caminos vecinales, sugiriéndose también evitar la práctica de “Quemas Controladas” y de llevarse adelante las mismas, los interesados requieran la presencia de personal capacitado del Ministerio de la Producción y Ambiente, para impedir perjuicios que luego se constituyen en impredecibles. -Se llevó a cabo en la Sede de la Defensoría del Pueblo, una “Reunión de Trabajo” de la cual participaron el Coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Lic. Héctor Machado, junto con la Dra. Espínola Solange, ambos en representación del Ministerio de Producción y Ambiente a cargo del Lic. Lucas Rodríguez, el Director de Defensa Civil, Pablo Augusto López, acompañado por el Sr. Walter Acosta; el Jefe de Bomberos Voluntarios de Formosa, Gustavo Flores, quienes fueron recibidos por el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca y las Asesoras Legales, Dra. Lourdes Delgadillo, Dra. María A. Trinidad, ante el aumento de incendios que vienen produciéndose, tanto en áreas urbanas y rurales, como consecuencia en la mayoría de los casos, de la irresponsabilidad de personas, que intencionalmente, por distintos motivos, originan los mismos, colocando en riesgo vida y bienes de centenares de vecinos. El Jefe de Bomberos Voluntarios, Gustavo Flores confirmó los constantes incendios urbanos, donde permanentemente deben acudir ante el llamado de los vecinos, al recibir requerimientos que los ciudadanos efectúan al 911 desde donde se realizan las derivaciones correspondientes, actuando siempre coordinadamente con el Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa, a cargo del Comisario Inspector Sergio Almirón y demás integrantes de la fuerza. A su turno el Director de Defensa Civil, Sr. Pablo López, manifestó que, sería oportuno que en una próxima reunión estuviera presente la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, puesto que, una de las causas de focos de incendios en los distintos barrios de la ciudad, son originados por los propios vecinos, quienes desechan residuos no convencionales y como forma rápida de eliminación, inician la quema de los mismos de manera improvisada, aconteciendo hechos similares, en las canchas de futbol, donde proceden a quemas peligrosas para limpiar las mismas, no haciéndose los trabajos que correspondería. Es aquí donde sugiere, además, concientizar a la ciudadanía, mediante campañas y de ser viable se aperciba y se multe pecuniariamente a los particulares que cometan estas graves faltas. Por su parte, en relación a los incendios rurales, el Lic. Machado, expresó que, según estadísticas, en la Provincia de Formosa, se registran más focos de incendios, en dos periodos críticos, el primero se da con posterioridad a las primeras heladas, donde no suele llover o éstas son escasas y el segundo, en el denominado periodo estival, (se registra en verano) que por la época misma, con altas temperaturas se llevan adelante quema de pastizales en distintos espacios o zonas tanto públicas como privadas; por lo que recomendó, en relación a los ejidos urbanos, realizar el mantenimiento de los espacios públicos, como medida de prevención y lo más importante es que en los domicilios particulares se cuente con adecuadas instalaciones eléctricas para evitar incendios en las viviendas. Por otra parte, no recomendó las prácticas de “quemas controladas”, y si las mismas se realizan, deben efectuarse con intervención de personal que cuente con experiencia. A su vez propuso hacer cumplir las herramientas legales vigentes, con que se cuenta, como la Ordenanza Municipal Nº 7451/20, donde es obligatorio mantener los terrenos baldíos libre de malezas, de pastizales y animales, previendo el artículo N° 2 la prohibición de acumulación y posterior quema de pastizales, con multas que van desde los 100 a 1000 litros de combustible, junto al Código de Faltas de la Provincia. Por último, el Ombudsman Provincial, señaló como relevante y esencial, continuar trabajando coordinadamente entre los distintos Organismos Provinciales, Municipales, Entidades Privadas y Organizaciones Civiles No Gubernamentales, no solamente para crear conciencia ciudadana, sobre los riesgos y graves perjuicios que causan los incendios, tanto urbanos como rurales, comprometiéndose posteriormente, convocar a futuras reuniones que tengan por objetivo la prevención y otras acciones que lleguen fundamentalmente a las niñas/niños y adolescentes en los distintos establecimientos educativos, de manera tal que estas, produzcan un efecto multiplicador en los vecinos de nuestros barrios, ciudades y localidades del Interior Provincial. En este punto el Funcionario Provincial señaló que el 95% de los incendios que ocurren en la Argentina, son producto de la acción humana, donde la falta de educación ambiental e inversiones en este ámbito, se constituyen en problemáticas donde el Gobierno Nacional incumple con la Ley Nº 26.815 -Ley de Manejo del Fuego-, habiéndose eliminado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, degradando además el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que depende hoy de una Secretaría de Ambiente a cargo de Daniel Scioli, quien lleva adelante una política de entrega de nuestro bienes comunes naturales, no importando si los mismos se incendian, se destruyen o si se los venden a intereses foráneos, siendo el único compromiso el de desentenderse completamente de esta grave situación, donde está en juego la vida de la gente, de las comunidades, de la calidad de la tierra y de nuestros bienes naturales.