Las Lomitas: El Intendente respondió a los municipales que le reclamen el bono al Gobernador

Luego de presentar por segunda vez una nota de pedido de informes, los trabajadores municipales de Las Lomitas tuvieron una respuesta insólita por parte del Intendente: les sugirió que reclamen el pago del bono extraordinario al gobernador Insfrán.

Vale destacar que, este lunes 13, Manuel Benítez y Reina Matorras, en representación de más de 50 municipales lomitenses, volvieron a presentar este pedido en Mesa de Entrada del Municipio que, no sólo fue aceptada a diferencia de la primera vez, sino que, además, llamó la atención la inmediatez de la respuesta del jefe comunal.

Al respecto, Benítez detalló: “No pasó ni una hora que presentamos que ya me avisaron que estaba la respuesta del señor Intendente”; y continuó: “Acá nos pide que le vayamos a pedir al Gobernador el bono, una respuesta como burlándose del personal, no tiene sentido, esperábamos otra respuesta del Intendente”.

“Eso fue todo lo que contestó, no dice por qué no paga, no dio informes. Nosotros esperábamos una respuesta favorable para que por lo menos dé la cara y nos diga “no tengo para pagarles”, “le vamos a pagar en cuotas” o lo que sea”, expresó.

Y añadió: “Por lo menos una reunión, pero no, contesta una nota que me dio tanta impotencia porque es burlarse de los empleados municipales”.

Asimismo, el representante de los trabajadores municipales relató que, “cuando salíamos de retirar la nota, llegaba él (el Intendente) en su imponente camioneta, con custodia, no sé para qué, como burlándose de nosotros”.

“Él no necesita el bono, por eso, ni nos miró, nada”, lamentó.

Por último, Benítez anticipó que, este martes 14, por la mañana, volverán a reunirse con sus compañeros municipales y “ver la medida que tomaremos” ante esta decepcionante respuesta.

La respuesta

El texto que obtuvieron como contestación, y al que pudo acceder AGENFOR, tiene fecha de este lunes 13 de enero y sostiene que “en base a lo solicitado de INFORME PÚBLICAMENTE la situación es la siguiente”.

“El Bono Extraordinario anunciado por el Gobernador de la provincia para todos los empleados públicos, les sugerimos dirigirse personalmente al gobernador Gildo Insfrán para obtener información y/o respuesta que necesitan en virtud que es quien dispone de los fondos para el pago del mismo”, indica el escrito y lleva la firma de Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas.

Cabe recordar que, según los testimonios de Benítez, anteriormente el titular del Ejecutivo Municipal tampoco pagó el bono de 200 mil pesos que brindó el Gobierno de Formosa en julio de 2024, sino que “sólo nos dio 100 mil”, pero en esta oportunidad directamente no se efectuó ningún pago de este tipo.