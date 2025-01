Aráoz: Así como lo remarca el Papa Francisco, “los países que desfinancian la educación están cometiendo un suicidio a futuro”

El ministro de Cultura y Educación de Formosa, el ingeniero Julio Aráoz, reflexionó sobre las recientes declaraciones que brindó el Papa Francisco en una entrevista periodística, donde cuestionó los recortes presupuestarios en la educación, en especial a las Universidades, al sentenciar que “no se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo”, en una directa alusión a la política educativa del Gobierno del presidente Javier Milei.

“Hacer ajuste en la educación es el suicidio programado de un país. No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo. No se puede, es criminal. Es un suicidio programado. Y a mí me alegra cuando veo en diversas situaciones que tanta gente, cuando hay un ajuste de este tipo, se opone. Incluso los jóvenes, es curioso, se dan cuenta y se oponen”, aseveró.

Las frases del Pontífice hacían referencia al desfinanciamiento educativo de la actual gestión libertaria que, entre otras medidas, eliminó el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y desfinanció a las Universidades y al sistema de ciencia y tecnología, lo que derivó en las masivas marchas federales y las numerosas protestas que se realizaron durante el 2024.

En ese contexto, el ministro Aráoz expresó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que las palabras del Santo Padre “fueron durísimas”, marcando que “uno de los términos con los que cierra esta frase expresa que ese suicidio anticipado es una actitud criminal”.

En el mismo sentido, aseveró que “con palabras tan simples, el Papa fue tan claro y ha logrado poner de relieve la importancia que tiene la educación para el desarrollo de los países, fundamentalmente por una cuestión que está muy ligada al desarrollo de la humanidad, a la evolución humana y a la evolución misma”.

Hizo notar que “es una reflexión en torno a estos temas con la que cerraríamos las conclusiones de este año”, sugiriendo “escuchar claramente el mensaje, reflexionar en torno a él y actuar en consecuencia”.

En cuanto en Formosa, Aráoz subrayó que “se trabaja defendiendo a la educación en los hechos, con políticas y educación pública”, remarcando que esta temática “es una de las palancas fundamentales del desarrollo que contempla el modelo de formación de los formoseños”.