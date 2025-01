ADPRA manifestó su preocupación ante las declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos

Gialluca afirmó que, el discurso de odio del Presidente de la Nación tiene por objetivo instalar un clima de violencia y persecución hacia mujeres, diversidades y migrantes, al pretender derogar la ley de identidad sexual, la ley del aborto, la figura legal del femicidio y otras leyes que son esenciales para que nuestro país sea más libre y justo-

En un formal pronunciamiento, suscripto en el día de la fecha, por la Comisión Directiva de ADPRA que preside la Dra. María Rosa Muiños por la Defensoría del Pueblo de CABA, Enrique Pochat Vicepresidente I, Defensor de Morón, José Leonardo Gialluca Vicepresidente II, Claudia Bard Defensora del Pueblo de Chubut, Vicepresidente III y Bernardo Voloj Secretario Defensoría del Pueblo de la Provincia del Chacho, junto a todas las Defensorías del Pueblo de la República Argentina, manifestaron que las expresiones estigmatizantes hacia mujeres, diversidades y migrantes carecen de sustento en la realidad y contradicen el principio de libertad que el mismo Presidente Javier Milei afirma promover. Además, no solo atentan contra los valores democráticos, sino que también niegan los avances en materia de derechos humanos y libertades individuales que se han logrado con el esfuerzo de la sociedad. Señalaron que, en nuestro País, existen leyes fundamentales que garantizan la igualdad, la no discriminación y los derechos de las mujeres y las diversidades. Estas normas, sancionadas por el Congreso Nacional, son el resultado de un consenso democrático y deben ser respetadas y promovidas por el Estado en todas sus instancias. El discurso presidencial no solo ignora estas responsabilidades, sino que además alimenta discursos de odio que amenazan la convivencia pacífica y plural que caracteriza a nuestra Nación. Recordamos que el fortalecimiento de los derechos humanos es un deber ineludible de quienes gobiernan y constituye la base de una sociedad verdaderamente libre. Queremos destacar también que las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes advierten con gran preocupación cómo estas declaraciones impactan negativamente en las infancias y en todo el colectivo, siendo éste uno de los sectores más vulnerables y perjudicados por los discursos y políticas que fomentan la discriminación y la exclusión. Las palabras y acciones del gobierno tienen un efecto directo sobre el bienestar emocional y social de los niños y niñas, quienes necesitan crecer en un entorno inclusivo, libre de estigmatización y con igualdad de oportunidades para su pleno desarrollo. Los Defensores y las Defensoras del Pueblo creemos en una Argentina inclusiva, donde las diferencias no sean motivo de exclusión ni de violencia, y donde las palabras de quienes lideran el país estén alineadas con la promoción de los derechos consagrados en nuestra legislación y con el respeto por la dignidad de todas las personas. Solo así se construyen sociedades con democracias que promueven la paz. En consecuencia, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de los derechos como pilar fundamental de una democracia plena, y convocamos a trabajar juntos y juntas en la construcción de una sociedad más equitativa para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía sin discriminación ni estigmatización de los colectivos más vulnerables.