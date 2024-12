Por segunda semana consecutiva, descendieron los casos de COVID-19

Instaron a continuar con las medidas preventivas y la vacunación, disponible en toda la provincia.

El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa emitió este fin de semana el resumen semanal respecto al coronavirus y al dengue, dos enfermedades que ocupan la agenda sanitaria durante los últimos años.

Con respecto al COVID-19, se detectaron 383 casos positivos, lo que marca un notorio descenso, por segunda semana consecutiva, tanto en Capital, como en la mayoría de las localidades del interior provincial.

En cuanto a dengue, se contabilizaron 20 nuevos casos, número similar a la semana anterior. “Tenemos casos, como siempre digo, pero en una circulación baja, bastante controlada”, explicó la directora de Epidemiología de la provincia de Formosa, Claudia Rodríguez, en contacto con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Indicó la funcionaria que el procedimiento es el mismo: ante un caso positivo, se realiza el “bloqueo” del domicilio y de las nueve manzanas que lo rodean.

“En la ciudad capital hay un poquito más de casos positivos, y en el interior tenemos salpicados en algunas localidades”, subrayó para agregar que es intensa la labor de las brigadas sanitarias en todo el territorio provincial.

Al comparar los números actuales con los del año 2023, consideró que son “bajos”, ya que hace un año la cifra de casos confirmados era mayor y se notaba un franco aumento.

Aún ante este buen panorama, la doctora en Bioquímica aclaró que los casos siempre pueden ser “el semillero de un brote”, por lo que recalcó que se continúe con las medidas preventivas para evitar la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad, Aedes aegypti, en los domicilios.

COVID-19

En cuanto al coronavirus, recordó Rodríguez que hace dos semanas se notó un pico de casos positivos, los que iniciaron su proceso de descenso, tras las medidas que tomó la población.

“Ya no era sólo mi familia, sino que era gente de mi familia, mis amigos, en el trabajo ya había mucha gente conocida con COVID. Empezaron a cumplirse las medidas preventivas para que eso no siga ocurriendo, no se siga diseminando el virus rápidamente, y empezamos a ver ya el descenso de casos positivos, disminuyó la transmisibilidad”, enfatizó.

Dijo que uno de los efectos inmediatos es la concurrencia de las personas a los vacunatorios. “Cuando los casos disminuyen o cuando hay un silencio aparente, todos se relajan hasta que comienzan a aparecer los casos y ahí la gente concurre nuevamente a completar sus esquemas” de vacunación, señaló tras confirmar que todos los vacunatorios cuentan con dosis suficientes.